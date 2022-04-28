蒲亭威脅干涉俄烏衝突國家 法外長矢言不讓步

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）俄羅斯總統蒲亭警告，若有任何國家干預莫斯科在烏克蘭的軍事行動，俄羅斯將立即做出軍事回應。才剛與美國務卿布林肯通話的法國外長勒德里安今天強調「不會讓步」。

俄國持續進攻烏東地區，且戰火恐延燒至摩爾多瓦，西方開始提供烏克蘭重型武器。為了協助烏克蘭對抗俄羅斯在烏東的持續軍事攻擊，西方國家近日紛紛向烏克蘭輸送榴彈炮、坦克與裝甲車等重型武器。

俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine）27日發表談話，威脅所有干涉衝突的國家，保證他們將面臨「迅速且驚人的反擊」。蒲亭強調，俄羅斯將會毫不遲疑地使用最新型武器，「我們不會自吹自擂，必要時我們將動用這些武器，希望每個人都明白這點」。

對此，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天接受法國二台（France 2）電視專訪時譴責蒲亭的「恐嚇言論」。勒德里安強調「不會讓步」，並表示將繼續法方原則：「決心、明確與冷靜」。

此外，烏克蘭鄰國摩爾多瓦境內親俄的分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）昨晚遭到襲擊，升高烏克蘭戰爭向外擴大的憂慮。

勒德里安在專訪中指出，法國當局支持摩爾多瓦政府，且在令人擔憂的爆炸事件後已提高警戒；至於被俄國切斷天然氣的波蘭與保加利亞，勒德里安則表示將協助兩國度過艱難時刻。

聶斯特河沿岸常設有俄羅斯駐軍與彈藥庫，烏克蘭指控俄羅斯把下個目標瞄準摩爾多瓦，試圖透過講俄語者在此受壓迫等藉口製造動盪。

烏俄戰爭進入第9週，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天傍晚與勒德里安通話，討論兩國如何進一步協助烏克蘭面對俄羅斯「無端且暴力的戰爭」，並向俄羅斯祭出新的制裁。

繼美國、英國，馬克宏也於22日專訪中表示，法國回應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的呼求，開始向烏克蘭運送法國凱薩（Caesar）自走砲與米蘭反坦克飛彈。世界報（Le Monde）形容，新一輪戰事已然啟動。

另外，德國國會今天也通過決議，要求政府軍援烏克蘭重型武器。（編輯：高照芬）1110428