俄羅斯稱元旦軍營遇襲89死 軍事部落客質疑遠高於此

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烏克蘭新年期間攻擊馬克耶夫卡一處俄軍臨時營地，工人們3日在受損的建物中清除瓦礫。（路透社）

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭東部占領區的軍營元旦遇襲，傷亡慘重。知名俄羅斯軍事部落客皮高夫對官方公布的89人陣亡數字存疑，強調失蹤人數遠高於此，批評軍方「公然企圖轉移焦點」。

烏克蘭新年期間攻擊俄國控制的烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）這處軍營，俄軍中將謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）今天在國防部的影片聲明中指出：「我們死去的同袍人數已經上升到89人。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，去年12月20日獲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親自頒發「勇氣勳章」（Order of Courage）的皮高夫（Semyon Pegov），在自家Telegram頻道WarGonzo上以「馬克耶夫卡悲劇」（Makiivka tragedy）稱這起攻擊事件，強調陣亡俄軍總數恐怕遠遠高於官方目前公布的89人。

他說：「很遺憾地，失蹤人員名單明顯高於此。」

謝夫留科夫今天在國防部聲明中還說，這次致命攻擊是士兵使用手機造成，強調事件「主要原因」是俄軍「違反禁令」在敵方武器攻擊範圍內打開並大量使用手機，才讓烏軍「追蹤並且確定俄軍位置的座標」。

不過皮高夫指出，在前線附近使用手機顯然不是好事，但是所謂使用手機肇禍說法「不太能令人信服」。

「這不是個人觀點，而是客觀事實。」

皮高夫批評國防部說法「公然企圖轉移焦點」，強調在調查結束前，或許官員該閉嘴。他並且質疑俄軍以校舍為營房，國防部怎麼會如此「確定」士兵所在位置不會被無人偵察機或當地線人鎖定。

他說，「目標座標遭到外洩，重要人員的行動常被通風報信給烏克蘭安全局（SBU）」、「（對方）情報網絡有在運作，不是在睡覺」。

「頓內茨克（Donetsk）和馬克耶夫卡上空的烏克蘭無人機也沒有在睡覺，不但能提供有關手機用戶增加的情資，而且還能眼見為憑。」

俄羅斯國防部今天表示，馬克耶夫卡巿這處俄軍臨時營地元旦遭到美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的4枚火箭致命攻擊，另外兩枚火箭遭到攔截。

俄羅斯國防部指出：「4枚攜帶高爆彈頭的火箭擊中俄羅斯軍人駐地所在建築，HIMARS火箭引爆而造成建築屋頂坍塌。」

烏克蘭軍方聲稱這起攻擊造成約400名俄軍死亡；俄羅斯國防部截至目前表示有89名軍人陣亡。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120104