俄羅斯軍營遇襲89死 士兵違規用手機遭敵鎖定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭新年期間攻擊俄羅斯控制的烏東城鎮馬克耶夫卡，俄方死亡人數攀升至89人。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭新年期間攻擊俄國控制的烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka），俄方死亡人數攀升至89人。

法新社報導，俄羅斯中將謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）今天在國防部的影片聲明中指出：「我們死去的同袍人數已經上升到89人。」他說，在瓦礫堆下發現了更多屍體。

謝夫留科夫說，烏克蘭1月1日凌晨0時1分以美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）攻擊馬克耶夫卡（Makiivka）一處臨時營地。

謝夫留科夫還說，這次致命攻擊是士兵使用手機造成。他說：「一個委員會現在正在調查，但很明顯，主要原因是…人員違反禁令在敵方武器攻擊範圍內打開並大量使用手機。」

俄羅斯2日罕見地宣布，有63名士兵在馬克耶夫卡空襲中喪生。這是俄國去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部通報單一攻擊中陣亡人數最多的一次。

基輔證實發動這場攻擊，烏克蘭軍方並表示，死亡人數還要高出許多。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120104