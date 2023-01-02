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俄軍新年連3晚空襲 烏克蘭：最新一波無人機全擊落

2023/1/2 20:38（1/2 21:03 更新）
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烏克蘭軍方1日以大型探照設備搜尋首都基輔上空的俄軍無人機方向。（路透社）
烏克蘭軍方1日以大型探照設備搜尋首都基輔上空的俄軍無人機方向。（路透社）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯在新年假期期間，已連續3晚對烏克蘭發動空前的空襲，鎖定民間目標，加強空戰行動。但烏克蘭今天表示，烏方已擊落最新一波大規模攻擊中的所有無人機。

路透社報導，俄羅斯在新年期間對烏克蘭城市發動夜間攻擊，包括距離戰事前線數百公里遠的首都基輔。這標誌著俄國在戰術上的改變，此前俄國當局多月來大約每隔一週發動這類攻擊。

俄國在去年12月31日跨年夜對烏克蘭發射數十枚飛彈，並且出動伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，之後於1月1日及2日再派出數十架這款無人機。

但烏克蘭當局今天指出，烏方已擊落最新一波空襲中的所有39架無人機，包括在首都基輔上空擊落22架無人機。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在加密通訊軟體Telegram指稱，俄國多月來一直試圖摧毀烏方能源基礎建設，但因為烏方取得較好的防禦能力而失敗。

他提及：「他們現在正尋求管道，試圖以某種方式攻擊我們，但他們的恐怖戰術將無法奏效。我們的天空將會成為屏障。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120102

圖為俄軍無人機。（路透社）
圖為俄軍無人機。（路透社）
#烏克蘭
#俄羅斯
#烏方
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