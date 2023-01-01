倫敦跨年煙火歐洲最大 關注烏克蘭及性別平權

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）倫敦跨年煙火燈光秀在因疫情連續兩年不開放現場觀賞後，今年完全恢復，市長沙迪克汗（Sadiq Khan）自豪此次是倫敦歷年來、也是歐洲規模最大。整場表演向烏克蘭、性別平權、2022年逝世的女王伊麗莎白二世致意。

跨年煙火秀在倫敦泰晤士河（River Thames）沿岸舉行，以摩天輪「倫敦眼」（London Eye）為施放中心點。根據倫敦市政府的資料，此次以「愛」為主題的煙火燈光秀總計動用1萬2000發煙火、400架無人機，並穿插超過30位各國音樂家作品，風格橫跨嘻哈、流行、雷鬼、饒舌等，以及伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前演說錄音、繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）呼籲各界致力環境保護的原音重現。

在離泰晤士河不遠、國會大廈塔樓上的「大笨鐘」（Big Ben）響起一刻鐘西敏寺報時旋律（Westminster Quarters或Westminster Chime，台灣校園上課鐘聲的原型）後，現場開始倒數計時10秒迎向2023年。在盛大煙火標誌新的一年開始後，「大笨鐘」敲12下鐘，正式啟動長約12分鐘的煙火燈光秀。

歷經5年浩大維修工程，「大笨鐘」2022年11月終於完全恢復正常運作，趕上11月底開始的一系列紀念日與節慶。

跨年煙火秀不僅紀念英格蘭女子足球代表隊贏得2022年歐洲女子足球錦標賽（UEFA Women's EURO 2022）、倫敦自1972年7月首屆多元性別「驕傲大遊行」（London Pride）登場後滿50週年，更特別表達支持遭俄羅斯侵略的烏克蘭。

煙火、燈光瞬間轉變為烏克蘭國旗主題色黃、藍二色；烏克蘭音樂團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）蒼涼有力的歌聲劃過天際，結合饒舌、烏克蘭民謠與傳統管樂器的歌曲「史蒂芬妮亞」（Stefania）向所有堅毅的烏克蘭母親及女性致敬。

卡路什樂團以「史蒂芬妮亞」代表烏克蘭贏得2022年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍，創下歐洲歌唱大賽史上第一次有全程以烏克蘭語演出的歌曲奪冠的紀錄。在此之前，烏克蘭已兩度在歐洲歌唱大賽奪冠。

就在卡路什樂團2022年2月取得代表烏克蘭出賽的權利後不久，俄羅斯全面侵略烏克蘭。受烏克蘭境內戰火影響，2023歐洲歌唱大賽將由獲2022年亞軍的英國主辦。

在倫敦跨年煙火秀上，主持人高喊「謝謝你們支持烏克蘭」、「榮耀歸於烏克蘭」、「倫敦與全球所有因戰亂、衝突及氣候危機而流離失所的人同在」。（編輯：林憬屏）1120101