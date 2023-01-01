紐約時報廣場陰雨無損數萬人狂歡 巨大水晶球降下迎新年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）紐約時報廣場迎接3年來首次沒有COVID-19防疫限制的跨年活動，數萬民眾頂著細雨枯等數小時，總算目睹水晶球降下、新年到來，狂歡氣氛未因天公不作美而打折扣。

跨年夜的紐約地區天候欠佳，雨勢從下午開始持續到午夜，堅持親身體驗跨年的民眾熱情依舊，把時報廣場擠得水洩不通。現場雖陰雨綿綿，但氣溫約攝氏11度，是近年最暖的跨年夜之一，有別於上週寒流侵襲時低溫下探負13度的酷寒。

晚會照例從晚間6時展開，老牌搖滾樂團杜蘭杜蘭（Duran Duran）等藝人輪番上陣。近午夜時，新生代歌手雀兒喜卡特勒（Chelsea Cutler）依傳統登台翻唱約翰藍儂（John Lennon）名曲「想像」（Imagine），將氣氛帶到最高潮。

去年此時在同場合宣誓就任紐約市長的亞當斯（Eric Adams）接著按下按鈕，啟動倒數60秒降球程序。設計名為「愛的贈與」（The Gift of Love）的水晶球在震耳欲聾的倒數聲中完全降下，2023巨型數字亮起，新年正式到來。

現場隨後煙火四射，周邊建築撒下總重超過1噸的五彩碎紙，法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）名曲「紐約，紐約」（New York, New York）再度響起，大批戴高帽、手持加油棒的民眾在雨中用手機攝影留念。

這是時報廣場睽違3年再次見到的「正常」跨年場景。

紐約時報廣場舉辦3年來首次沒有COVID-19防疫限制的跨年活動，數萬民眾頂著細雨枯等數小時，目睹水晶球降下，迎接2023年。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月1日

紐約時報廣場跨年活動面臨COVID-19、流行性感冒、呼吸道融合病毒等傳染病威脅，只有少數民眾響應市長亞當斯呼籲戴口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月1日

時報廣場降下水晶球跨年的傳統始於1907年。兩年前，紐約深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，跨年活動只邀請少數醫護人員、必要行業工作者等抗疫英雄及家屬參加；一年前，變異病毒株Omicron攪局，開放入場人數大減，且規定入場者須完整接種COVID-19疫苗，碎紙撒下時熱情擁吻的畫面變少。

這一年來，曾是疫情重災區的紐約逐漸走出COVID-19陰影，但冬季好發的傳染病威脅並未散去。

紐約近期面臨COVID-19、流行性感冒、呼吸道融合病毒（RSV）三重威脅，亞當斯去年12月20日在防疫記者會再度戴起口罩，呼籲市民跟進。但紐約市已解除所有戶外防疫規定，時報廣場跨年活動上戴口罩的民眾寥寥可數。

由於今年跨年活動沒有人流限制與COVID-19疫苗接種規定，天氣又比往年跨年夜暖和，許多民眾提前到中午就進場占位子。但現場沒有公共廁所或餐飲攤位，一旦入場就不得離開，否則要讓位給別人，在雨中待滿全程考驗意志力。（編輯：韋樞）1120101