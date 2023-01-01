泰國跨年煙火絢爛奪目 民眾對來年充滿希望

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泰國在跨年期間熱鬧舉行了睽違3年的慶祝活動。在倒數時刻，泰國觀光局在曼谷黎明寺週邊天空施放5000發長達5分鐘的煙火，場景絢爛奪目。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年1月1日

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）泰國睽違3年的跨年活動熱鬧登場，各地都有慶祝活動，其中尤以曼谷的規模最為盛大，昭披耶河畔的煙火響徹雲霄。隨著國際觀光客快速回流，泰國人也對來年充滿希望。

2020年底泰國因疫情全面取消跨年活動，2021年底疫情稍緩，但官方仍不舉辦跨年活動，民間單位舉辦的規模也有限制，今年則是疫情後首度全面開放慶祝，各界無不摩拳擦掌，盛大迎接跨年商機。

泰國觀光局分別在曼谷以及南部的合艾主辦兩場盛大的跨年活動，曼谷主要吸引來自各國的觀光客，合艾則以馬來西亞遊客為主力。曼谷各大百貨公司如尚泰世界（Central World）和暹羅天地（Iconsiam）知名的煙火秀今年全面回歸，此外各府也都有各自的慶祝活動。

觀光局在曼谷主辦的活動以位在昭披耶河（Chao Phraya River）畔的知名景點黎明寺為背景，倒數時刻在黎明寺週邊天空施放5000發長達5分鐘的煙火，絢爛奪目的場景讓民眾捨不得放下手機。

泰國從2021年10月開始逐步開放國際觀光客入境，到今年12月初已達到1000萬人次觀光客，觀光局預估全年可以達到1150萬觀光人次。2019年、也就是疫情全面爆發前1年，泰國的觀光客人次將近4000萬人次。

隨著國際觀光客迅速回流，觀光局預估今年總收入可達到1兆5000億泰銖，恢復至2019年的50%水準；而在跨年假期這週，預估可吸引70到80萬人次的外國觀光客赴泰慶祝新年，加上國內觀光，約可以獲得112億泰銖觀光收入。

泰國旅遊部落客Art Thomya接受中央社訪問時表示，泰國人都很開心今年能夠出門好好享受跨年活動，泰國各地都有慶祝活動，曼谷也有很多地方可以去，這對經濟來說是正面的發展。今年泰國迎回了很多國際觀光客，大家都很高興可以再度接待來自各國的友人，對來年充滿希望。（編輯：施施）1120101