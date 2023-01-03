更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄軍遇襲認入侵以來最大戰損 烏克蘭指4成失土已收復

2023/1/3 21:59（1/3 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯罕見承認63名俄軍命喪烏軍跨年夜的襲擊，這是開戰以來俄方承認陣亡數最高的單一事件。圖為烏軍1日在頓內茨克州準備砲彈。（路透社）
俄羅斯罕見承認63名俄軍命喪烏軍跨年夜的襲擊，這是開戰以來俄方承認陣亡數最高的單一事件。圖為烏軍1日在頓內茨克州準備砲彈。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯罕見承認63名俄軍命喪跨年夜猛烈爆炸，烏克蘭證實發動襲擊。這是開戰以來俄方承認陣亡數最高的單一事件。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，去年遭占領土約40%已收復。

●俄入侵近一年 烏稱已收復40%失土

扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）2日表示，俄羅斯自去年2月24日入侵以來占領的領土，烏克蘭已收復約40%。他在Telegram發文表示，烏克蘭「武裝部隊已解放（俄羅斯）全面入侵期間占領的40%領土，也就是2014年以來所有俄占領土的28%」。他並表示，目前烏俄戰線長達1500公里。

●烏證實跨年夜襲擊 俄認10個月來最大戰損

烏克蘭2日證實跨年夜襲擊烏東俄軍，東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的敵軍有多達10個單位的各類型軍事裝備於去年12月31日被摧毀及受損。俄羅斯國防部罕見承認有63名俄軍在跨年夜的猛烈爆炸中陣亡，爆炸地點是俄軍作為臨時營房的馬克耶夫卡一所前職業學校。

法新社報導形容，這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部在這場曠日持久衝突中通報最多軍人陣亡的一次。俄羅斯則於新年假期期間連續3晚對烏克蘭首都基輔等城市的民用目標發動空襲。

●烏－歐盟2/3高峰會 商討財務和軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在新年第一通電話中與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）討論會議細節。澤倫斯基辦公室2日表示：「兩方討論了2月3日在基輔舉行下一次烏克蘭與歐盟高峰會的預期結果，同意加強準備工作。」

●澤倫斯基：俄羅斯擬用伊朗無人機消耗烏克蘭

澤倫斯基2日表示：「我們掌握的情資顯示，俄羅斯正計劃使用見證者（Shahed）無人機進行一場持久的攻擊作戰…這可能是想讓我們精疲力竭，使我們的人民、防空系統及能量消耗殆盡。」他強調，烏克蘭必須「採取一切行動，讓恐怖分子的目標落空」。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1120103

#澤倫斯基
#烏克蘭
#扎盧茲尼
延伸閱讀
俄軍新年連3晚空襲 烏克蘭：最新一波無人機全擊落烏東俄羅斯軍營遭飛彈攻擊 俄證實63死烏稱400亡回絕烏克蘭10和平提案 俄羅斯揭停戰條件：兼併4區納版圖烏東巴赫姆特血戰 烏軍牧師稱官兵身心俱疲赴烏官兵大批遇襲陣亡 俄羅斯國內怒氣加劇
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
赴烏官兵大批遇襲陣亡 俄羅斯國內怒氣加劇