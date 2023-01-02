烏東俄羅斯軍營遭飛彈攻擊 俄證實63死烏稱400亡

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天說，烏克蘭軍隊利用美國供應的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）攻擊烏東一個俄軍軍營，造成63名俄軍死亡。這是莫斯科極罕見宣布在烏克蘭兵損。

法新社報導，針對這起發生在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）俄方控制區域內馬克耶夫卡市（Makiivka）的攻擊，烏軍並未承認由其發動，但表示死亡人數還要高出許多。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭軍方聲稱，約有400名俄羅斯軍人在頓內茨克州被占領地區內一場飛彈攻擊中喪命，另有300人受傷。

俄羅斯國防部則在聲明中表示：「4枚攜帶高爆彈頭的飛彈擊中一個暫時部署據點，造成63名俄軍死亡。我們將提供陣亡軍人的親屬一切必要協助與支援。」

俄羅斯國防部並未透露攻擊何時發生。但一般相信烏軍是趁俄軍迎接新年時發動攻擊。

俄羅斯籍前烏克蘭分離主義勢力領袖史特雷科夫（Igor Strelkov）表示，他約在1日凌晨1時接獲攻擊通報，有「數百人」死傷。他還指出，烏軍攻擊的設施是安置動員而來的俄軍。

若干俄羅斯軍事部落客也說，馬克耶夫卡的這場攻擊可能釀成數百名俄軍死亡。（譯者：張正芊）1120102