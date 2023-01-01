紅場看不見煙火 莫斯科居民靜默跨年祈願和平

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科的紅場（Red Square）昨天未見煙火表演與慶祝活動，民眾度過一個有些靜默的跨年夜。許多人表示，希望2023年和平降臨。

路透社報導，當局以防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，封閉了莫斯科市中心知名的紅場，並加派員警駐守附近小路。

跨年夜是俄羅斯主要假日，而東正教徒也會在1月7日慶祝耶誕節。

莫斯科居民茨維托夫（Alexander Tsvetov）表示：「我們希望有個可預測的一年，希望世界和平；在現在這種情況，這麼說聽起來可能很怪。」

茨維托夫接著說：「我們希望衝突雙方人民都快樂，和平會到來。」他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10個月來對烏克蘭進行的「特殊軍事行動」。

民眾被剝奪在紅場集會、觀賞傳統跨年夜煙火秀的機會，紛紛沿著溼漉漉的街道，走逛耶誕市集光彩奪目的店舖陳設，以及妝點著聖誕裝飾球的樹木。

俄國3月通過的新法律規定，若是抹黑或蓄意散播有關俄國武裝部隊的「不實消息」，將面臨罰款和牢獄之災。

68歲的波波娃（Yelena Popova）預測：「我確定那些─說好聽一點─非常意料之外、嚴酷、攻擊性的事件，肯定會緩和下來。明年肯定會變得更好。」

她表示，取消煙火秀是為了就烏克蘭境內發生的事展現團結，「人們不該假裝什麼事都沒發生，我們的人在那裡垂死，假日要慶祝，但必須有限度」。

未提供全名的婦女塔季亞娜（Tatyana）表示，她希望「世界和平、天氣晴朗、人人快樂健康」。她還說，俄羅斯軍隊無疑處境艱難，「所以精神上我們支持他們」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120101