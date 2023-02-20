俄羅斯圍烏東、烏南反攻 紐時分析下階段戰況

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（中央社台北20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰爭即將屆滿一年，雙方從去年秋天起在戰線僵持，如今都準備採取新攻勢。俄軍想在烏東圍殲烏軍，烏軍想在烏南反攻切斷俄占區徹底削弱對方。

「紐約時報」報導，在烏克蘭東、南側蜿蜒約960公里長的俄烏前線，幾乎整個冬天都呈進展緩慢但戰況激烈的態勢。

俄方在戰事屆滿一週年前夕發起新攻勢，利用數以萬計去年秋天動員並完訓的後備軍人，在烏東猛攻田間滿是彈坑、森林焦黑的烏軍陣地，想找出前線烏軍的破綻進而撕開防線。

基輔方面，前烏克蘭國安會高層丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）表示烏軍加緊在海外訓練數千兵力、加快積累重武器與彈藥，準備讓俄軍「傷筋剉骨」。

● 俄聚積兵力圍殲烏東

烏克蘭情報單位表示，俄國總統蒲亭已下令要在3月底前拿下頓巴斯（Donbas）全境。靠目前在烏克蘭境內作戰的32萬俄軍與還在受訓中的另15萬人，克里姆林宮將可發動大量攻勢施壓烏軍。俄方已在烏東前線增援以攻擊烏軍重要陣地。

俄烏從去年5月就在烏東的巴赫姆特（Bakhmut）激戰，俄方現有望拿下這座城鎮，俄軍另努力確保攸關戰事成敗的補給線。

俄軍也發起反擊想重奪克爾米納（Kreminna）；克爾米納地處盧甘斯克（Luhansk）一條南北向高速公路要衝；俄軍也攻擊東南部的布格列達爾（Vuhledar）盼逼退烏軍，因為當地烏軍最近陣地距唯一連結克里米亞的鐵路僅數公里之遙。

軍事分析家指俄軍正聚集數萬兵力，顯示很可能想在頓巴斯展開鉗形攻勢，分從南北包抄烏軍。俄軍可能還會另闢新戰線讓烏克蘭防守時備多力分；烏軍正密切監控俄軍會否從本土攻向烏國邊境城市蘇米（Sumy），以及捲土重來進攻哈爾科夫（Kharkiv）州。

烏克蘭前國防部長扎格羅紐克（AndriyZagorodnyuk）表示，他研判俄軍打算拿下整個頓巴斯後宣布結束特殊軍事行動，逼基輔上談判桌。

● 烏尋求南部反攻 斷俄軍首尾

軍事分析家認為烏克蘭最有把握的反攻位置應是在南部，大部分烏南俄占區都在海馬士（HIMARS）機動多管火箭的射程內。烏軍已利用海馬士迫使戰場俄軍將彈藥庫、指揮所與其他重要補給置於離前線更遠之處。

烏克蘭東南部的梅利托波爾（Melitopol）會是烏軍一明顯標的。這座城市位於2條高速公路與1條重要鐵路的交會，是俄軍在烏南的重要補給樞紐。

軍事分析家和前烏克蘭國安官員指出，俄羅斯眼中從俄國沿烏克蘭南部一路延伸到克里米亞半島的所謂陸橋，是最吸引烏克蘭反攻的目標。

如果烏軍能攻下梅利托波爾一舉將俄占區切斷，將大大削弱俄方在赫松（Kherson）地區的掌控，因為屆時當地的俄軍無法從東側取得補給，只能透過克里米亞運補，後者不但運補路線長且易受烏軍海馬士威脅。

但發兵梅利托波爾難度不低。俄軍已在整條前線加固防禦，最密集的塹壕網絡與反戰車雷區都在梅利托波爾周邊。俄軍也認為這一帶會是烏軍發動反攻的最可能地區。（譯者：陳亦偉）1120220