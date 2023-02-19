歐盟想統一戰線譴責侵烏 匈牙利仍誓與俄保持關係

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匈牙利總理奧班（第2排中右）18日矢言與莫斯科維持關係，並敦促其他國家跟進。圖為奧班2017年2月2日迎接俄羅斯總統蒲亭（第2排中左）到訪。（圖取自facebook.com/orbanviktor）

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（中央社布達佩斯18日綜合外電報導）儘管歐洲聯盟（EU）試圖就俄羅斯入侵烏克蘭一事統一戰線，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天矢言與莫斯科維持關係，並敦促其他國家跟進。

法新社報導，奧班在年度國情咨文演說中表示：「我們將保持與俄羅斯的經濟關係，這也是我們向盟友提出的建議。」

他說，歐洲「正在陷入戰爭邊緣…事實上，歐洲已經與俄羅斯發生間接戰爭」，「我們只剩下一個選擇：別捲入戰爭。作為北大西洋公約組織（NATO）和歐盟的成員，這並不容易，因為在那裡，其他人都支持戰爭」。

「我們必須誠實面對戰爭將變得更野蠻和殘酷的事實。」

俄羅斯去年開始入侵鄰國烏克蘭以來，匈牙利態度一直模稜兩可。奧班一方面譴責俄羅斯侵略的同時，卻拒絕點名批評俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

戰前與蒲亭關係密切的奧班也拒絕像其他歐盟成員國那樣向烏克蘭運送武器，而是呼籲立即停火與和平談判。

他指責歐盟對俄羅斯的制裁導致匈牙利通貨膨脹率居高不下，1月份達到近26%的歐盟最高。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120219