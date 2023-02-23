台灣力挺烏克蘭 烏國政界輿論熱議赴台設代表處

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烏克蘭學者認為，台灣制裁俄羅斯、力挺烏克蘭的立場，讓烏克蘭人民衷心感佩，烏國政界、輿論都在熱烈討論「赴台灣設立代表處」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）俄烏戰爭明天屆滿一週年，烏克蘭學者認為，台灣制裁俄羅斯、力挺烏克蘭的立場，讓烏克蘭人民衷心感佩，烏國政界、輿論都在熱烈討論「赴台灣設立代表處」，相信烏克蘭政府也已注意到相關討論。

烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）接受中央社採訪時表示，烏克蘭是否跨出在台設立代表處這一步，需經政府評估決定，但若要建立雙方制度性的經貿、科技交流窗口，互設代表處顯然是必要的。

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，外交部去年3月透過賑災基金會發起募款專戶，獲得民眾熱心捐款新台幣9億多元，所募集民間愛心物資也湧入多達582噸用品。台灣善舉在烏克蘭媒體與社群引起注意，獲得廣泛報導與轉發。

外交部長吳釗燮去年5、6月曾分別與烏國哈爾克夫市長布查、東正教大牧首視訊通話，代表台灣直接捐款；去年10月，烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）與民間組織領袖訪台。

相較以往，台烏互動在過去一年明顯升溫。其中，烏克蘭國會扮演重要推手角色，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）去年8月成立友台小組，盼搭起雙邊官方溝通橋梁。

溥猷立認為，烏克蘭國會功能很重要，因已凝聚一群支持深化對台灣經濟、科技、人道合作的聯繫代表，鑑於基輔目前在台未設代表處，台烏現階段主要透過國會議員、地方政府、學者、民間團體溝通；因此，烏克蘭國會對於推動雙邊關係發展，角色相當關鍵。

溥猷立說，烏克蘭媒體、學界專家正在積極討論烏台互設代表處的必要性，部分烏克蘭議員也已表態支持；他認為，烏克蘭政府應已關注到這些聲浪，也開始著手評估烏台經濟、科技領域的發展前景，並將根據研究結果，決定是否在台開設代表處。

溥猷立坦言，烏克蘭的外交政策較保守，改變現有作法的速度較慢，加上烏克蘭尚非歐盟、北約成員，因此高度依賴中國作為俄羅斯的替代品；但在烏克蘭融入歐盟與北約後，烏國可能會呼應這些組織的戰略來調整作法，其中也包括調整對台關係。

溥猷立說，台灣對俄羅斯野蠻侵略烏克蘭採取明確反對立場，並積極給予烏國人道援助，這對台灣在烏克蘭社會的形象有非常正面影響；他認為，為增進雙邊關係，除推動設立官方代表處，也應多管齊下，加強烏台兩國間的媒體、學術、科技、商業等交流。

溥猷立表示，加強烏台各領域互動，將有助增進相互理解，建立人與人、企業與企業間的聯繫，並為日後推展烏台相關計畫培育必要專才。

溥猷立指出，另一拓展烏台關係方式，是透過其他理念相近國家建立溝通管道，此方法的優勢是能共享經驗、專業知識和聯繫人脈，例如捷克作為在亞洲非常活躍的國家，可幫助烏克蘭與台灣建立商業聯繫，美國則可提供技術專長面的協助。

溥猷立認為，烏台有必要透過與其他國家合作，舉辦更多烏克蘭、歐盟國家和台灣都共同參與的論壇，增進彼此交流機會。（編輯：林克倫）1120223