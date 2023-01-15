烏克蘭學生受戰火與寒冬之苦 羅馬尼亞用台灣捐款購發電機送暖

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（中央社記者林育立柏林15日專電）在友台議員的協助下，羅馬尼亞律師協會再次運用台灣捐款，購買發電機送到烏克蘭助學生度過寒冬，將台灣民眾愛心散播出去。

駐斯洛伐克代表處發布新聞稿，透過羅馬尼亞友台小組主席參議員芬內奇（Cătălin-Daniel Fenechiu）協調，羅馬尼亞律師協會運用台灣捐款15萬3000美元（約新台幣464萬元）購買11台發電機，送到烏克蘭的11所學校，協助飽受戰火和寒冬之苦的烏克蘭學生度過嚴寒。

駐斯洛伐克代表處將台灣民眾捐款80萬美元捐給羅馬尼亞律師協會（UNBR）、20萬美元捐給康士坦塔（Constanta）市政府，協助羅國安置烏克蘭難民，該協會日前才購置3輛救護車送到烏克蘭，加強對難民的醫療照護。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，這次捐贈體現「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」（Taiwan can help, Taiwan is helping）的人道精神，台灣與烏克蘭共享自由和民主信念，同樣有堅強意志抵擋威權主義擴張，台灣願發揮同舟共濟精神與烏克蘭人民站在一起。

芬內奇表示，非常榮幸與台灣駐斯洛伐克代表處合作幫助烏克蘭的人民，他將持續促進台灣和羅馬尼亞的雙邊合作，希望透過這次活動讓台灣的善行溫暖烏克蘭人民的心。(編輯：韋樞)1120115

圖為去年11月基輔郊外城鎮戈連卡民眾家中沒水沒電也沒暖氣。（路透社）