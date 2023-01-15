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俄羅斯加強攻擊烏克蘭 又有飛彈碎片落入摩爾多瓦

2023/1/15 10:47（1/15 11:29 更新）
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東歐國家摩爾多瓦在其鄰近烏克蘭的邊界地帶發現飛彈碎片。（中央社製圖）
東歐國家摩爾多瓦在其鄰近烏克蘭的邊界地帶發現飛彈碎片。（中央社製圖）
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（中央社摩爾多瓦基希涅夫14日綜合外電報導）東歐國家摩爾多瓦在其鄰近烏克蘭的邊界地帶發現飛彈碎片後，總統桑杜（Maia Sandu）今天譴責俄羅斯對烏克蘭目標發動新一波攻擊行動。

路透社報導，桑杜在推特（Twitter）發文表示：「俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，再次直接影響了摩爾多瓦。摩爾多瓦邊界警察在北部城鎮拉加（Larga）附近發現飛彈碎片。」

「摩爾多瓦強烈譴責俄羅斯今天的猛攻，並與在烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）失去親人的民眾站在一起。和平終將到來。」

一枚飛彈擊中烏克蘭中部城市第聶伯羅一座公寓大樓，造成至少12人死亡。

摩爾多瓦內政部稍早表示在該國北部發現飛彈碎片。俄羅斯沒有立即對報導發表評論。

摩爾多瓦位在烏克蘭西南側，過去也曾兩度在其鄰近烏克蘭邊界的北部地區找到過飛彈碎片，一次是在去年12月，另一次在去年10月。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120115

#烏克蘭
#俄羅斯
#摩爾多瓦
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