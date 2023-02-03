台灣愛心不只發電機 近百噸MIT禦寒物資再送烏克蘭

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來自台灣的95.8公噸禦寒物資，包括毛毯、毛帽、圍巾、手套及餅乾，已裝載上貨車，經波蘭熱舒夫市中轉運至烏克蘭境內，幫助烏克蘭民眾度過最冷的2月。（駐波蘭代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年2月3日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡3日專電）烏克蘭戰爭將滿週年之際，台灣除了緊急援贈烏克蘭發電機供暖外，農曆年前也緊鑼密鼓籌措總重達95.8公噸的援助物資經波蘭陸續送入烏克蘭。駐波蘭代表陳龍錦今天表示，台灣也將全力協助烏克蘭戰後重建。

為協助烏克蘭民眾度過因為寒冬與戰火交逼所導致的人道危機，並響應國際社會持續對烏增援，外交部日前除緊急援贈發電機給幾個烏克蘭主要城市之外，在農曆年前也籌措台灣製造（MIT）的人道援助物資，包括毛毯、毛帽、圍巾、手套及餅乾等，持續把台灣的支持與溫暖愛心送進烏克蘭，協助烏克蘭人民安度酷寒。

駐波蘭代表處今天對中央社表示，經過台灣、波蘭及烏克蘭3方幾週來的密切溝通協調及努力，這些物資順利分批運抵波蘭，其中第一批共155棧板的物資已經在1月28日運至烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）市。

這些物資後續將依據烏克蘭方的需要，分批透過陸路配送至烏國境內各城市。

駐波蘭代表陳龍錦（左）與波蘭國際援助中心行政總監等於1月31日在邊境城市熱舒夫舉行「援烏寒冬送暖物資」交贈儀式。（駐波蘭代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年2月3日

陳龍錦與代表處人員於1月31日前往波烏邊境的波蘭熱舒夫（Rzeszów）市科技園區倉儲，與波蘭國際援助中心（PCPM）行政總監李柏特（Tomasz Lipert），及烏克蘭森林倡議社群（ForestCom）執行長卡拉丘克（Dmytro Karabchuk）舉行「援烏寒冬送暖物資」交贈儀式。

波蘭國際援助中心執行長威爾克（Wojciech Wilk）正在非洲出差，他在儀式後立即推文表示，備感榮幸與台灣外交部和駐波蘭代表處共同完成此次人道任務，協助烏克蘭人民度過最冷的2月。

在俄羅斯侵略烏克蘭進入第12個月之際，這項援烏專案持續向理念相近夥伴與國際社會傳達台灣基於自由、民主、人權的共享價值，與波蘭等民主國家團結一致，以行動力挺烏克蘭的堅定立場。

陳龍錦強調，希望透過台波烏3方的密切合作，讓烏克蘭民眾能感受到來自台灣的關懷及愛心，也讓他們不感到孤單；同時盼望戰爭早日結束，烏克蘭贏得最後勝利，讓烏克蘭人民恢復和平正常的生活；未來台灣也會全力協助烏克蘭推動戰後重建工作。

波蘭國際援助中心2006年成立，是波蘭當地規模最大的國際非政府組織之一，也是波蘭外交部2010年起執行海外援助的最大夥伴，主要提供國際人道援助、發展協助及緊急災害救援。

波蘭國際援助中心在烏克蘭、肯亞、黎巴嫩、喬治亞等設有辦公室，曾於2019年與台灣國際合作發展基金會共同在黎巴嫩執行援助計畫，並在2022年與駐波蘭代表處合作「疏運巴士」及「以工代賑」協助烏克蘭弱勢難民等專案。

烏克蘭森林倡議社群（ForestCom）是2020年於烏克蘭成立的非營利森林保育組織，也是聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）的合作夥伴，每兩週固定向UNOCHA彙報工作成果。（編輯：黃自強）1120203