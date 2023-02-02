烏克蘭防長：俄羅斯計劃2/24大舉進攻 紀念入侵烏克蘭週年

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俄軍1月28日空襲烏東康斯坦丁諾夫卡住宅區，一名居民站在被摧毀的汽車旁。（路透社）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，俄羅斯正在準備展開新的大舉進攻行動，警告俄羅斯可能最早將於2月24日發動攻勢。

英國廣播公司（BBC）報導，列茲尼科夫說，莫斯科當局已集結數以萬計部隊，可能「嘗試做些什麼」以紀念去年揮軍侵烏屆滿週年。這場攻擊也將紀念俄羅斯2月23日的軍人節日「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）。

列茲尼科夫說，莫斯科當局已為這個攻勢動員約50萬名軍人。

去年9月，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布動員約30萬名軍人，他稱這是確保俄羅斯「領土完整」的必要之舉。

但列茲尼科夫表示，俄羅斯招募與部署到烏克蘭的實際人數可能更高許多。

他向法國BFM電視台表示：「他們官方宣布招募30萬人，但當我們看到邊界的軍人時，評估人數高出更多。」BBC無法獨立證實這項數據。

儘管烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區爆出激烈戰鬥，但自烏克蘭奪回南部城市赫松（Kherson）後，俄烏戰爭最近幾個月進入僵持局面。

除了預期俄羅斯將攻占蘇勒答爾（Soledar）外，雙方都沒有在奪取領土上取得重大進展。

但各界一直認為俄羅斯可能會展開春季攻勢，烏克蘭也會發動反攻行動。總部設於美國的華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）最近表示，莫斯科可能會試圖「採取決定性行動」，在烏東「大舉進攻」。

列茲尼科夫說，烏克蘭指揮官將在俄羅斯據傳將發動進攻前，先尋求「穩定前線，為反攻行動做好準備」。

他說，「我相信2023年將是取得軍事勝利的一年」，他又說，烏克蘭部隊「不會失去他們最近幾個月取得的主動權」。

列茲尼科夫目前人在法國，以敲定採購更多MG-200防空雷達的協議，他說MG-200防空雷達能「大幅提升武裝部隊偵測空中目標的能力，包括有翼飛彈與彈道飛彈，以及各式無人機」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120202