俄軍在烏克蘭東南部大舉突擊 英認不可能有大突破

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（中央社基輔31日綜合外電報導）英國方面今天指出，俄羅斯軍隊本週對烏克蘭東南部烏軍要塞布格列達爾鎮（Vuhledar）再次發動大規模突擊行動，有大批兵力向前推進數百公尺，但不可能在當地獲致重大突破。

路透社報導，俄國官員宣稱，俄軍經此推進，已在煤礦城鎮布格列達爾取得立足點。烏克蘭方面僅承認當地爆發激戰，但表示，烏軍至今都能擊退俄軍前進攻勢，並給予俄軍重創。

英方在少有詳細戰況的情報更新中說，俄軍以至少相當於一個旅的兵力進攻布格列達爾，這種單位通常編制有配備完整戰力的數千名兵員。

到目前為止，俄軍可能已自南面向前推進數百公尺並渡過卡什拉哈奇河（Kashlahach），而俄軍表示，這條河多月來都是交戰火線。這條小河流過帕夫利夫卡鎮（Pavlivka）邊緣，小鎮位於布格列達爾以南大約2公里。

英國表示：「俄軍確實可能在此區域繼續取得局部性斬獲，然而俄軍在此區內不可能有足夠的未調派部隊以獲致作戰上的顯著突破。」

英國並說，俄軍指揮官可能正設法建立一條新的進攻軸線，同時有意將烏軍自巴赫姆特（Bakhmut）引開。巴赫姆特位於更北，多月來已成為俄軍進攻的主要焦點。

在俄軍宣稱已於烏東連連取得斬獲的同時，烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，俄軍已針對烏軍的反抗展開「大報復」。

澤倫斯基數週來不斷警告，俄軍經過在烏東和烏南各地前線大約2個月來的實際僵持局面後，正力求加強對烏克蘭的突擊行動。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120131