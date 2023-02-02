烏克蘭擴大肅貪 突襲權貴、前部長住所

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭今天擴大打擊貪腐，兵分三路搜查分別與爭議性權貴與前內政部長有關的住所，也查抄首都基輔的稅務辦公室。

法新社報導，烏克蘭即將與歐洲聯盟（EU）召開關鍵峰會，基輔當局大動作打貪，似乎意在向提供烏克蘭軍事、財政援助的歐美各國展示，基輔當局正在積極打擊境內體制性的貪腐問題。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）宣布：「我們正在執行烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）交辦的任務，同時對內部敵人進行全面打擊。」

「任何罪犯要是膽敢傷害烏克蘭，尤其在戰爭情況下，必須清楚瞭解，我們會讓他雙手上銬。」

澤倫斯基所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，搜查行動鎖定目標分別為深具影響力的億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）及前內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）。

阿拉哈米亞指出，執法單位也突襲搜查了位於首都基輔的稅務辦公室，有高階關務人員遭到革職。

烏克蘭貪腐問題存在已久，打貪的努力卻因俄羅斯去年2月發動入侵行動而蒙上陰影。

烏克蘭這次再度展開行動、清理國家形象，用以安撫西方支持者。

基輔當局上週發動了俄國侵烏以來最大的政治重組行動，撤換約12名政府高層人物，包括國防部官員以及總統辦公室一名高階幕僚。

澤倫斯基再過2天即將與歐盟召開峰會。歐盟曾敦促烏克蘭進行加入歐盟所需的改革。

烏克蘭安全局調查人員公布搜索富豪柯羅莫伊斯基寓所的畫面。柯羅莫伊斯基因涉嫌貪腐、破壞民主而遭美國禁止入境。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，柯羅莫伊斯基是烏克蘭最知名的人士之一。烏國網站公布的照片可看到探員搜索柯羅莫伊斯基位在東南部城市第聶伯羅（Dnipro）的寓所，他本人則在一旁看著。

這位大亨2014年擔任第聶伯羅州州長，在因應俄羅斯強占烏東土地初期，於資助志願營方面扮演關鍵角色。

不過，美方將對柯羅莫伊斯基祭出制裁，理由是他在擔任州長期間涉嫌「嚴重貪腐」；柯羅莫伊斯基則否認有任何不當行為。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120202