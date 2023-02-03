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澤倫斯基：烏克蘭加入歐盟談判今年應展開

2023/2/3 17:38
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，飽受戰爭蹂躪的烏克蘭照理應該在「今年」展開加入歐洲聯盟的談判。

法新社報導，澤倫斯基今天與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）結束會談後表示：「我認為烏克蘭理應在今年展開加入歐盟的談判。」

他說，與歐盟的進一步整合將激勵烏克蘭人，並給予他們「動力」對抗俄羅斯軍隊。

明天歐盟將與烏克蘭舉行備受矚目的峰會。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵親西方國家烏克蘭幾個月後，去年6月歐盟領導人授予烏克蘭加入歐盟的候選國地位。

但儘管基輔對他們加入歐盟的機會十分樂觀，但要成為正式成員的道路仍然漫長，可能需要數年的時間。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年5月示警，烏克蘭可能需要「數十年」才能符合資格並成為歐盟正式成員。

澤倫斯基說，烏克蘭和歐盟官員「相互」理解。他還說：「只有強大的烏克蘭和強大的歐盟，才能共同保護我們珍視的生命。」

「我們的進一步整合必然為烏克蘭人民提供能量與動力，來對抗任何的阻礙與威脅。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120203

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