阻俄選手參加奧運 澤倫斯基籲贊助商勿淪戰爭文宣

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（中央社烏克蘭利維夫5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已致函國際奧林匹克委員會（IOC）各大贊助商，呼籲他們把俄羅斯運動員擋在巴黎奧林匹克運動會（Olympic Games）之外。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直以來都在力阻俄羅斯和白俄羅斯選手以中立旗幟參加奧運。澤倫斯基曾表示，俄羅斯和白俄選手的參賽，會讓俄國侵略烏克蘭一事正常化，也會讓外界以為「恐怖行為」是可以接受的。

澤倫斯基在夜間錄影談話中說：「烏克蘭已發出適當信件給國際奧會的大型贊助商。」

「這些都是大型的國際企業，確保企業聲譽以及贊助行動不被淪為戰爭文宣，顯然符合他們的利益。」

國際奧會1月下旬表示，亞洲奧林匹克理事會已向俄羅斯和白俄運動員提供參加亞運的機會。此舉引發烏克蘭強烈抗議，基輔當局呼籲禁止俄國選手參賽。

國際奧會後來表示，該會支持對俄國和白俄實施的制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120206