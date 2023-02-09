英首相府：國防部已接獲指示研議戰機援烏方案

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烏克蘭總統澤倫斯基（中左）8日在英國首相官邸唐寧街10號與英相蘇納克（中右）會談，獲辦公室人員與官員夾道熱烈歡迎。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天閃電訪問英國，期間呼籲英方儘速提供先進戰機。首相府隨後回應媒體詢問指出，首相蘇納克（Rishi Sunak）已指示國防部研議可提供何種戰機。

不過，首相府一名發言人強調，烏克蘭現在最需要的是獲取短期內可應用的能力，而戰機則屬於較長程的解決方案。英國尚未就是否供應自家戰機作最終決定；部分國家持續討論戰機援烏方案，其中一些國家擁有的戰機與烏軍飛官習慣操作的較相似。

這名發言人指出，英國1月率先宣布提供的主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2）即屬於短期內可投入實戰的軍備，槍砲、部分具較長程打擊能力的武器也是。

發言人提到，儘管英國將「儘快」開始訓練烏克蘭空軍飛官，快速供應戰機仍有難度，因為這取決於必要的訓練時間。不過，讓烏軍飛官在訓練達標後可實際操作相關戰機，確實是英國的目標。

首相府今天早上宣布擴大對烏克蘭武裝部隊的訓練計畫，也就是在去年夏季啟動、聚焦陸戰的培訓計畫Operation Interflex員額之外，另外納入烏克蘭空軍飛官和陸戰隊。

首相府指出，英方目標為確保烏軍飛官未來能駕馭北大西洋公約組織（NATO）規格的先進戰機；英國將與國際盟友協調合作，致力滿足烏克蘭的防衛需求。這樣的說法相當於為西方未來提供烏克蘭先進戰機埋下伏筆；各國先前多次表示，暫不考慮支援戰機。

根據首相府的資料，英國預計儘速展開烏克蘭陸戰隊訓練計畫。目前英國政府尚未發布烏軍飛官和陸戰隊訓練計畫相關細節。（編輯：陳正健）1120209

烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日閃電訪問英國，首相蘇納克（左）親自接機，並以紅地毯歡迎澤倫斯基至官邸唐寧街10號進行會談。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日訪問英國期間，與首相蘇納克（左）乘坐軍用直升機前往位於英格蘭南部多塞特郡（Dorset）的軍事基地，視察接受訓練的烏克蘭武裝部隊。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月9日