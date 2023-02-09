英、烏簽署團結聲明 支持烏克蘭加入北約

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相蘇納克今天簽署「英烏團結聲明」，其中提到英國支持烏克蘭成為北大西洋公約組織（NATO）成員國，並將致力加速促進烏軍北約化。

北約7月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行高峰會。英、烏聲明指出，在峰會之前，英國將與盟友合作，致力深化烏克蘭與北約的互操作性、協同作戰能力，讓烏克蘭加速向北約標準過渡。

此外，聲明預告，英國與烏克蘭預計6月21至22日在倫敦召開烏克蘭重建會議，以共同打造具韌性的烏克蘭現代經濟，強化烏克蘭的法治，推進改革，打擊貪腐。

英國並將增進烏克蘭取得英方金融、保險、科技及其他專業知識與技術的管道，以及加速落實雙方於2020年簽署的「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」。聲明承諾將竭盡一切合法手段，確保俄方遭凍結或封存的資產將用於資助烏克蘭重建。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天閃電訪問英國，與首相蘇納克（Rishi Sunak）上午先在唐寧街10號官邸會談，接著下午一同前往位於英格蘭南部的軍事基地，視察接受訓練的烏克蘭武裝部隊，並於再度舉行雙邊會談後，簽署團結聲明。

英方透過聲明重申對烏克蘭主權與領土完整「堅定不移」的承諾。英國也堅定支持烏克蘭爭取自身安全及相關安排的權利，包括在未來成為北約一員。

聲明指出，烏克蘭武裝部隊捍衛的不僅是本國領土，更是聯合國憲章及國際法核心原則。英、烏皆堅定拒絕俄羅斯關於所謂「勢力範圍」的主張，也反對俄方試圖以武力強行改變法定邊界。

聲明提到，英、烏將與最親密的盟友夥伴合作，一同追求長期的安全承諾，以持續支援烏克蘭自我防衛、有效嚇阻俄羅斯侵略。英、烏與盟友夥伴也將強化打擊俄羅斯發動的資訊戰。（編輯：郭中翰）1120209