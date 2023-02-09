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澤倫斯基偕馬克宏出席歐盟峰會 籲盟邦提供戰鬥機

2023/2/9 18:12（2/9 22:34 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（前排左）9日與法國總統馬克宏（中）、德國總理蕭茲（右）會面。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國總統府艾里賽宮宣布，總統馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基今天早上從巴黎一同搭機前往布魯塞爾參加歐盟國家元首和政府首長峰會。澤倫斯基將在會議中呼籲盟邦提供戰鬥機。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定當地時間上午8時30分左右離開巴黎附近的維拉科布萊（Villacoublay），10時抵達布魯塞爾。

澤倫斯基出人意料地訪問歐洲，這是2022年2月24日俄羅斯揮軍烏克蘭以來，他的第2次出訪。他去年12月曾訪問美國華府。

澤倫斯基昨天閃電造訪英國倫敦後，緊接著飛抵法國巴黎，他在艾里賽宮與馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共進晚餐並過夜。英國是烏克蘭的第2大武器支援國，僅次於美國

澤倫斯基敦促英法德領導人「儘快」提供戰鬥機，以擊退俄羅斯在烏克蘭的攻勢。

馬克宏和蕭茲承諾「只要有必要」，將在軍事等各方面繼續援助烏克蘭，直到「勝利」為止。

在巴黎期間，馬克宏頒發法國榮譽軍團大十字勳章（Grand Cross of the Legion of Honor）給澤倫斯基，這是法國總統可以授予另一位國家元首的最高榮譽。

澤倫斯基今天將以特別嘉賓身分出席歐盟峰會，屆時他將敦促盟邦「儘快」提供戰鬥機以對抗俄羅斯。

昨天在法國會見澤倫斯基的蕭茲表示，澤倫斯基出席歐盟峰會將是「歐洲團結一心的訊號」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1120209

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