英國是否提供烏克蘭戰機？ 蘇納克：不排除

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烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日閃電訪問英國，首相蘇納克（左）親自接機，並以紅地毯歡迎澤倫斯基至官邸唐寧街10號進行會談。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）英國首相蘇納克今天表示，關於軍援烏克蘭，「沒有什麼是不能談的」，包括供應北約規格戰機，英國持續與烏方及盟友討論相關議題。他也證實，英國不排除供應長程飛彈。

至於英國在1月中旬率西方各國之先宣布提供烏克蘭的主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2），蘇納克（Rishi Sunak）指出，1月底抵達英國接受操作訓練的烏方人員「下個月」就能用這些坦克捍衛自己的領土。

他提到，英國正致力加速將英方及盟友的軍備運抵烏克蘭，以確保軍備能在數週、甚至數天內抵達前線，而不是耗費數月、或數年。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天閃電訪問英國，上午與蘇納克會談，下午在英國國會發表演說，隨後前往位於英格蘭南部多塞特郡（Dorset）的軍事基地，視察接受訓練的烏克蘭武裝部隊。蘇納克一路陪同澤倫斯基，期間雙方並簽署又被稱為「倫敦聲明」（London Declaration）的英、烏團結聲明。

倫敦時間傍晚5時35分左右，蘇納克與澤倫斯基在多塞特郡基地舉行聯合記者會，回應媒體提問。

過程中，一名英國廣播公司（BBC）烏克蘭語節目部女性記者說，她很想擁抱澤倫斯基，但遭維安人員勸阻。澤倫斯基馬上回應：「有何不可呢？快來抱一下。」接著逕自走向記者，引來現場一陣歡笑與掌聲。

蘇納克回應媒體提問表示，提供戰機、防空系統、長程飛彈及其他具較長程打擊能力的武器，持續是英國與烏克蘭及盟友討論的議題。不過，在供應戰機之前，必須先建構操作和維護能力，這也是為什麼英國今天稍早宣布，將開始訓練烏軍飛官和陸戰隊。

英國首相府上午宣布，將訓練烏克蘭飛官操作北大西洋公約組織（NATO）規格的戰機。

儘管蘇納克在記者會並未斬釘截鐵允諾將提供烏方「颱風」（Typhoon）等英國先進戰機，並指出此事還牽涉供應鏈以及與盟友簽署的協定等，他一再強調，在軍援烏克蘭一事上，「沒有什麼是不能談的」，且英國一向在相關事務扮演領導角色。

蘇納克提到，駕駛「颱風」戰機一般需要長達3年的訓練時間；除了滿足烏克蘭武裝部隊的短期需求，英國也致力增進烏軍的長期戰力，烏克蘭「絕不能再容易受攻擊」。

對此，澤倫斯基幽默表示，他之前不知道訓練時間竟長達3年，但既然現在知道了，「我們會派已有兩年半經驗的飛官來受訓」。

媒體詢問，若烏克蘭最終還是拿不到西方先進戰機和其他需要的軍備，該怎麼辦。澤倫斯基說，如此一來，戰事將陷入停滯，世界局勢將越來越危險，恐怖分子將占據烏克蘭領土，「這不會帶來任何好事」。

結束訪英行程後，澤倫斯基今天晚間將在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤，明天轉往布魯塞爾。（編輯：陳正健）1120209

烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日與英國首相蘇納克（左）在倫敦唐寧街10號官邸會晤，期間共同享用早餐、茶點。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日與英國首相蘇納克（左）在倫敦唐寧街10號官邸會晤，期間與帶領英國在第二次世界大戰走向勝利的前首相邱吉爾照片合影。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日與英國首相蘇納克（左）一同前往位於英格蘭南部的軍事基地視察受訓烏軍，隨後舉行聯合記者會並回應媒體提問。記者會使用英、烏語。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月9日

烏克蘭總統澤倫斯基（左1）8日訪問英國，期間與首相蘇納克（左2）視察在英格蘭南部受訓的烏克蘭武裝部隊和志願兵，包括英國援烏主戰坦克「挑戰者2型」的操作人員。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日