更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
澤倫斯基
新聞專題
澤倫斯基1/72
首頁 / 國際

烏克蘭高階官員遭革職 澤倫斯基稱持續清理門戶

2023/2/12 15:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天頒布一項命令，將一名高階安全官員革職。他還另外表示，清理門戶行動將持續。

烏克蘭最近幾週將數十名官員解職並展開調查，這是烏克蘭大規模打擊不法行動的一部分。目前有27個會員國的歐洲聯盟（EU）表示，解決貪腐問題，是烏克蘭加入歐盟的必要條件。

根據總統辦公室一份簡短的命令，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）解除了國民警衛隊副司令楚巴（Ruslan Dziuba）的職務，但未說明理由。

澤倫斯基強調必須整頓國防部，但未在每日視訊演說中特別提及楚巴。

不過，他表示自己會見了國防部和執法機構的官員，討論如何保護這些單位免於他所提及的那些來自機構內外，企圖降低其效能和效率的東西。

談到近期的打貪行動，澤倫斯基說：「所有的這些行動，不僅與某些事件或刑事訴訟有關，國家將繼續讓這些機構走向現代化，必須要確保國家機構的作業能乾乾淨淨。」

烏克蘭國防部長9日表示，在該部或武裝部隊中，共有數百名官兵去年經內部稽核後受到紀律處分，他對腐敗的情形將持「零容忍」的態度。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1120212

#澤倫斯基
#烏克蘭
#國防部長
澤倫斯基
俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭公寓 至少12人喪命助烏克蘭加強火力 拜登考慮提供布萊德雷戰車
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澤倫斯基籲各國供更多武器抗俄 盼烏克蘭速入歐盟