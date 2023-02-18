俄羅斯侵烏克蘭那一夜 西恩潘以鏡頭捕捉澤倫斯基

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林17日綜合外電報導）2022年2月24日晚間、約在俄羅斯入侵烏克蘭15小時後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抽空接見美國演員西恩潘（Sean Penn）。

路透社指出，澤倫斯基當時坐在一個空空蕩蕩、沒有窗戶的房間裡，揣測俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的動機。

今天於柏林影展首映的「超級強權」（Superpower，暫譯）一片，以電影般的長度勾勒澤倫斯基。他在片中一景談到蒲亭時說「他想要我們死」「他恨烏克蘭，恨我們」。

「超級強權」是由西恩潘與考夫曼（Aaron Kaufman）執導，在俄羅斯入侵前幾個月才開拍，因西恩潘深受同是演員出身、但轉戰政壇成為總統的故事所吸引。俄羅斯的入侵大大增加拍攝風險，也促使西恩潘成為烏克蘭的熱情擁護者。

西恩潘在首映會上向觀眾表示，烏克蘭對抗俄羅斯入侵「是為我們所有人而戰」。

影片來源：Berlinale - Berlin International Film Festival

「超級強權」是由Vice公司製作，採用它們慣用的近距離、手持攝影的網路紀錄片風格拍攝，片中描述煙不離手、沉溺伏特加調酒的西恩潘，如何努力了解烏克蘭、澤倫斯基以及俄烏戰事。

西恩潘與考夫曼在片中支持美國武裝烏克蘭，也讓外界明白澤倫斯基決定在戰事第一天接待他們，可謂烏克蘭在資訊戰中的巧妙安排。

澤倫斯基在之後的訪問告訴西恩潘「如果我們今天輸了，那麼美國人就得於某年再打仗」警告若烏克蘭失敗，影響將非同小可。

俄國侵烏已將屆一年，俄軍部隊仍在烏克蘭境內並加強於烏東的攻勢。在這場俄國人所謂的「特別軍事行動」已造成數以萬計人員死亡、數百萬人逃難。

攝影機以令人不安的近距離帶觀眾目睹俄軍撤退留下的死亡與血腥，並開誠布公講述一位好萊塢明星所能做的極限。

片中可聽到一名隨扈說「我可以直言嗎」「雖然你是西恩潘，但沒人會為你死在前線負責」。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120218