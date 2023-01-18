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烏克蘭內政部長墜機身亡 澤倫斯基哀嘆可怕悲劇

2023/1/18 21:13
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭內政部長搭乘的直升機今天在基輔市郊墜毀，導致他在內的3名內政部高官與地面上共10多人喪生。烏克蘭總統澤倫斯基形容這是一場「可怕的悲劇」。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體發布聲明表示：「今天在基輔地區的布洛瓦利市（Brovary）發生了一場可怕悲劇。一架國家緊急救難服務（SES）直升機墜毀，當場起火。我的哀痛難以言喻」。

直升機上的內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）、內政部國務秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovych）都不幸身亡。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）在通訊平台Telegram發文表示，莫納斯提爾斯基和另外兩名高層官員的喪生，是烏克蘭的「巨大損失」。

他表示：「政府團隊和整個國家遭受了巨大損失。我對所有罹難者的家屬致上誠摯哀悼。我已指示（官員）立即組成特別小組，對這場悲劇的所有情況展開詳盡調查。」

墜機地點靠近基輔東北方布洛瓦利市一家托兒所和一棟住宅大樓，造成機上9人在內共18人死亡，包括3名孩童。事件另造成29人受傷，傷者中有15名孩童。

總統府方面表示，失事直升機當時正要飛往烏東前線。烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在當地電視台說：「這趟飛行目的是要前往交戰的熱點之一執行任務。內政部長當時正要前往當地」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120118

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