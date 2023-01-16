小馬可仕：樂於支持烏克蘭 願與澤倫斯基對話

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菲律賓總統小馬可仕（前中）15日說，馬尼拉當局樂於支持烏克蘭，他也願與烏克蘭總統澤倫斯基對話。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓總統小馬可仕昨天說，馬尼拉當局樂於支持烏克蘭，他也願與烏克蘭總統澤倫斯基對話，但烏克蘭提出的10項和平計畫是俄烏間的事，「（是否採行）不是我們能決定的」。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，烏克蘭駐馬來西亞代辦米哈柳克（Denys Mykhailiuk）11日在馬尼拉告訴菲國記者，烏克蘭政府數月來持續聯繫馬尼拉當局，希望安排小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，但至今無果。

烏克蘭駐馬來西亞大使館同時管轄對菲律賓外交事務。

米哈柳克說，烏克蘭政府希望與菲方討論菲國參與或支持烏克蘭提出的10項和平提案。

澤倫斯基去年11月在20國集團（G20）峰會中首度提出「10項和平計畫」後便一直大力推廣。這些提案包括俄羅斯撤軍並停止敵對行動、恢復烏克蘭領土完整及確認俄烏戰爭結束。

GMA新聞網今天報導，小馬可仕在赴瑞士出席世界經濟論壇（WEF）的飛機上告訴記者，馬尼拉當局並未對烏克蘭的要求置之不理，但目前未能安排適當的通話時間。

小馬可仕說：「我不反對與澤倫斯基總統對話。當然我們站在和平這一邊，這點至今未變。」

他表示，無論澤倫斯基需要菲方以任何形式表達支持，「我們樂於提供」。

不過，針對菲方是否支持採行烏克蘭提出的10項和平提案，小馬可仕說：「那不是我們能決定的。我們支持任何爭取和平的努力，任何事情。只要暴力和戰爭停止，那是最重要的。（但）他們如何處理這些領土，顯然是兩國之間的事情。」（編輯：周永捷）1120116