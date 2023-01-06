北京展開榴槤外交 菲律賓總統獲7000億投資承諾

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菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.，左2）5日結束對北京的3天訪問。他表示，這次國是訪問獲中方228億美元投資承諾。圖為菲中兩國元首和第一夫人4日會面。（菲律賓新聞部長辦公室提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月6日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）菲律賓總統小馬可仕昨天結束對北京的3天訪問。他表示，這次國是訪問獲中方228億美元（約新台幣7005億元）投資承諾，且菲律賓現在可以出口新鮮榴槤和更多水果到中國。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於1月3日到5日對中國展開國是訪問，與中國國家主席習近平雙邊會談並發表聯合聲明。雙方同意儘早重啟南海油氣開發磋商，並將建立兩國外交部直接溝通機制，避免在南海問題產生誤解。

小馬可仕說，雙邊會談期間，他與習近平就南海議題進行「深入坦誠的討論」。 菲中關係日益成熟，現在允許雙方處理南海分歧，「以免阻礙我們其他富有成果的接觸和多方面合作」。

菲中元首同意「南海爭議不是雙邊關係的全部」，但仍然是菲律賓和地區重大關注和優先事項。

小馬可仕說，他了解到中國的發展如何積極影響菲中關係，尤其兩國是近鄰及重要雙邊夥伴，「我們重申加強雙邊合作的承諾」。

他表示，這次國是訪問為雙方提供機會，「就影響地區和全球和平穩定與發展的重要議題交換意見」。

除了南海爭議和共同開發外，菲律賓總統通訊辦公室（PCO）表示，小馬可仕昨天說，此行為更多菲律賓水果出口到中國「開啟了大門」。

他表示，菲中兩國4日簽署菲律賓新鮮榴槤出口協議，榴槤市場「現在對菲律賓出口商和中國進口商開放」。

前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家族所在的納卯地區（Davao）榴槤產量占菲律賓全國產量78%。小馬可仕說，至少4家中國公司有意採購更多菲國水果，尤其是榴槤。

他表示，納卯榴槤行業協會所帶領的榴槤種植者「期待這個機會已久，已準備好滿足中國市場的需求」。

菲律賓總統通訊辦公室表示，新鮮水果一直是菲律賓對中國農產品出口的主要驅動力。小馬可仕此行獲得的水果出口採購意向達20.9億美元，包括榴槤、椰子和香蕉。

中國是全球最大榴槤進口國，2021年自泰國進口榴槤總額為40億美元，是同期菲律賓對中國農產品出口總額的3倍多。

小馬可仕與部會首長此行還參加關於農業、再生能源等圓桌會議。

馬尼拉當局表示，中國企業在會中介紹他們在菲律賓的投資計畫，總額達228億美元，以及近21億美元的貿易採購意向。

被稱為「水果之王」的榴槤，成為中國對東南亞加深關係的武器，除了菲律賓，北京也承諾從包含馬來西亞、越南等國進口更多榴槤，以鞏固與此區域的關係，抗衡美國日益激烈的競爭。（編輯：陳惠珍）1120106