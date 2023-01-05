中菲聯合聲明：妥善管控南海分歧和平處理爭議

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國與菲律賓今天在北京發表聯合聲明，強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧，並在「南海各方行為宣言」及「聯合國海洋法公約」等基礎上，以和平方式處理爭議。

新華社報導，中菲聯合聲明內容共有28項，並附有菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日在北京與中國國家主席習近平會面時，雙方簽署的合作文件單。而在28項聲明中，多項涉及南海問題。

聲明指出，兩國元首就南海局勢「深入坦誠」交換意見，南海爭議不是雙邊關係的全部，同意「妥善管控分歧」；雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在「南海各方行為宣言」、「聯合國憲章」及1982年「聯合國海洋法公約」基礎上，以和平方式處理爭議。

這項聲明提到，兩國元首一致認為，建立信任措施有助於增進互信，肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用；雙方決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司「直接溝通機制」。

聲明表示，雙方認識到兩國海警開展務實合作的重要作用，重視並同意儘早召開中菲海警海上合作聯合委員會第4次會議，適時舉行年度防務安全對話。

這項聲明指出，兩國元首強調「南海各方行為宣言」對維護南海和平穩定的重要意義。雙方承諾繼續全面有效完整落實這項宣言，推動按照相互商定的時間進度，早日達成有效、富有實質內容、符合包括1982年「聯合國海洋法公約」在內國際法的「南海行為準則」。

至於油氣合作開發，聲明提到，中菲雙方同意牢記2018年簽署的兩國政府「關於油氣開發合作的諒解備忘錄」精神，在已有成果基礎上，儘早重啟海上油氣開發磋商，造福兩國及兩國人民。

聲明提到，雙方願持續深化共建「一帶一路」倡議和「多建好建」規劃對接，高質量推進基建項目合作；雙方續簽「一帶一路」合作諒解備忘錄，並就支持菲律賓基礎設施建設相關貸款協議交換意見；雙方將進一步深化基礎設施建設合作，在商定的地點探討開展經貿創新發展合作，共同維護產業供應鏈穩定。

聲明說，兩國元首一致同意在新形勢下進一步加強中菲全面戰略合作關係，並重申1975年中菲建交聯合公報等文件精神，包括通過「和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政」等。菲律賓並聲稱「恪守『一個中國』政策」。

聲明最後說，小馬可仕對習近平及中國政府和人民的熱情友好接待深表感謝，並邀請習近平在雙方方便的時候再次訪問菲律賓。（編輯：陳沛冰）1120105