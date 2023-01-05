小馬可仕見習近平提菲漁民困境 指北京願尋解方

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菲律賓總統小馬可仕（前左）4日與中國國家主席習近平（前右）舉行雙邊會談。圖為習近平為來訪的小馬可仕舉行歡迎儀式。（菲律賓新聞部長辦公室提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月5日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）菲律賓總統小馬可仕昨天與中國國家主席習近平會談。菲方表示，小馬可仕提到菲律賓漁民在南海的困境，習近平承諾將找到解方，讓菲國漁民「能再次在他們的天然漁場捕魚」。

菲律賓新聞部長辦公室今天表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在北京與習近平雙邊會談時，「非常明確地試圖談到我們漁民的困境」。

小馬可仕受訪時說，在政治層面，他與習近平討論到「（在南海）我們可以做些什麼來向前邁進，避免在我們現有的問題外出現任何可能的錯誤和誤解，觸發更大的問題」。

他表示：「（習近平）主席承諾，我們將找到折衷及有益的解決方案，讓我們的漁民能再次在他們的天然漁場捕魚。」

不過，北京當局發布的聲明未提到習近平對菲律賓漁民的承諾，僅表示「中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作」。

菲中雙方已達成協議，將建立兩國外交部海上問題溝通機制，避免在南海發生誤會或誤判事件。

包括上述協議，菲律賓代表團這次與中方簽署共14項雙邊協定，涵蓋農業、基礎設施、開發合作、海上安全和旅遊業等。

小馬可仕說，他對兩人的歷史性會晤「非常樂觀」，認為習近平「對所有這些議題似乎真的很感興趣，正尋求進一步強化中菲關係的方法」。

在中國解封後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的疑慮下，小馬可仕這次國是訪問行程緊湊。代表團以防疫泡泡方式出訪，將接觸病毒的風險降到最低。

小馬可仕3日抵達北京，昨天會見中國全國人大委員長栗戰書、國務院總理李克強後，參加習近平主持的歡迎儀式，並與習近平舉行雙邊會談，最後參加習近平主持的晚宴，整天的行程都在北京人民大會堂進行。今天將返回馬尼拉。

小馬可仕與栗戰書會面時說，菲中兩國聯繫日益緊密，經貿合作日益成長。隨著中國與菲律賓展開政府間合作及私人部門投入菲國貿易和基礎建設，期望中國持續在菲律賓投資。

他表示，儘管菲中兩國存在分歧，這些分歧絕不能成為兩國關係的總和。菲中關係須擴展到商業、文化、教育、貿易和投資及民間交流。

小馬可仕與李克強會面時說，菲律賓和中國未來面臨多重挑戰，應建立穩固的夥伴關係。

他表示，雖然兩國必須應對一些困難，但中國和菲律賓有大好機會發展雙邊關係。

菲國財政部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）在北京受訪表示，小馬可仕這次訪問簽署包括貸款在內的十多項協議，使菲國政府的「多建好建」（Build, Better, More）基礎建設計畫得以加速。農業也將是此行的重要任務之一。

中國是菲律賓的主要貿易夥伴。去年1到9月，兩國貿易總額為291億美元（約新台幣8924.56億元）；菲律賓向中國出口額為81億美元，進口額為210億美元。

去年菲律賓對中國主要出口產品包括數位單晶積體電路、半導體設備、鎳礦石與精礦、精煉銅和儲存裝置等。（編輯：馮昭）1120105