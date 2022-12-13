學者：菲中南海油氣開發 菲總統想找新法律框架

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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）針對菲中南海油氣開發合作，菲律賓學者認為，總統小馬可仕想找到兩國可以合作開發南海油氣的法律框架，預計小馬可仕明年初訪中時，將與北京討論南海油氣開發協商細節。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1日表示，菲中南海主權爭議是兩國油氣開發協商的障礙。除了菲中兩國政府協商，「我想可能有其他方式（可以開發南海油氣）。我們必須找到解方因為我們真的需要它。無論我們能在那裡找到什麼，菲律賓都需要它」。

小馬可仕明年1月初將訪中，與中國國家主席習近平會面，菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員拉貝納（Aaron Jed Rabena）說，預計小馬可仕訪中期間，將與北京討論南海油氣合作開發協商細節。

他表示，即使前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內對中國非常友好，兩國油氣開發合作協商仍無疾而終。「因為它非常複雜。這是政治問題，也是敏感的法律問題。」

杜特蒂今年6月卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。

時任菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）當時說：「我們在憲法允許範圍內盡了所能。從我們所站的深淵邊緣再往前一步就是陷入憲法危機。」因此必須終止與北京的油氣開發協商。

拉貝納認為，小馬可仕想找到菲中兩國可以合作開發南海油氣的法律框架。除此之外，兩國當下的政治氣氛必須良好，在南海問題上沒有發生其他爭端，油氣開發合作協商才可能成功。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長閆岩接受中央社訪問表示，中菲兩國於2018年簽署油氣開發合作備忘錄，之後建立油氣開發政府間聯合指導委員會和企業間工作組，「機制已經搭建起來了。現在雙方政府還是有意願要繼續推動共同開發合作的」。

閆岩說，中菲南海油氣開發合作確實有很多障礙和難度，包括菲律賓堅持國內法，開發資源6成應屬菲國所有，還有南海裁決的問題。但只要雙方政府有良好意願，「我們還是可以尋求一個解決方式。我覺得還是有希望的」。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指北京「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

至於馬尼拉是否可能單方面展開南海油氣開發，閆岩認為可能性不大。

她表示，任何爭端國在南海爭議海域都可能有一些動作，「（菲律賓單方面開發南海油氣）不能完全說沒有這個可能」。但目前中菲關係良好，小馬可仕政府會考慮跟中國的關係。

閆岩說：「在當前中菲友好關係的大環境下，目前菲律賓應該不太可能會去做單方面這樣子的舉措。」

閆岩說，中國將成為小馬可仕上任後出訪的第一個非東南亞國家協會（ASEAN）國家，這顯示中國對菲律賓的重要性。「因為他第一個訪問中國，相信政治意義上就很突出了」。

她表示，期望小馬可仕訪問中國後，兩國盡快展開中菲南海問題雙邊磋商機制的新一輪會議。（編輯：黃自強）1111213