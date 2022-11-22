賀錦麗訪近南海島嶼 援菲逾2億助打擊非法捕魚

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（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）美國副總統賀錦麗今天赴菲律賓巴拉旺島，登上大型南海多功能巡邏艦並聽取菲國海巡簡報。美方將援助750萬美元（約新台幣2.34億元），加強菲國在南海打擊非法捕魚能力。

巴拉旺島（Palawan）鄰近主權具爭議的南沙群島。賀錦麗（Kamala Harris）是美方史上訪問巴拉旺島的最高層級官員，外界預期可能引發菲中關係緊張。

根據美方提供資料，賀錦麗此行「具歷史意義」，目的是為彰顯「美國致力於與我們的盟友菲律賓站在一起，維護南海基於規則的國際秩序。當國際規則與規範遭到違反時，我們與巴拉旺島人民及菲律賓人民站在一起」。

今年5月美國與東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會期間，華府宣布區域海事倡議6000萬美元投資，美國海岸防衛隊也派員協助美國合作夥伴進行海事培訓與建設。

美方表示，賀錦麗今天將見證美菲海巡夥伴培訓和建設成果，討論如何進一步透過新舉措和資金強化合作成果。華府將再援助菲律賓750萬美元，提高菲國海巡打擊非法捕魚能力，並「提高海域意識」和提供搜救支持。

馬尼拉指中國海警和民兵船不僅阻撓菲律賓漁民在南海捕魚，還曾沒收菲國漁民漁具，中國漁民也時常闖入菲律賓經濟海域「非法捕魚」，影響菲國漁民生計。

菲國海巡隊曾多次與中國民兵船、海警隊等發生對峙或衝突。2020年以來，對於中國在南海行動，馬尼拉向北京提出至少405次外交抗議。

根據美日澳印組成的四方安全對話（QUAD）5月提出「印太海域意識」（IPMDA）計畫，菲律賓如今可接收到近即時的水路船隻行動圖像，以提高透明度並發現和打擊非法活動。

美方表示，美國貿易發展署（USTDA）將支持菲國海巡隊升級和擴展船舶交通管理系統（VTMS），協助菲國主要港口開發全面的船舶交通管理系統，以改善海上安全、搜救行動和環境監測。

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另外，美國國際開發總署（USAID）將與菲律賓西海岸利益相關者建立新的夥伴關係，並捐款援助當地組織，以支持傳統生計和永續漁業，推動南海海洋生態系統保護，對抗氣候變遷。

美方表示，賀錦麗將訪問巴拉旺省漁村塔布洛斯（Tagburos），與村長、社區領袖和居民會面，當面聽他們的心聲，並討論非法、未報告、不受規範的捕魚活動對當地的影響。賀錦麗將重申美國致力與巴拉旺人民合作，促進永續漁業，保護居民生計。（編輯：馮昭）1111122