學者：中國船隻集結近菲國島礁可攔截菲船進南海

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓海事法學者表示，今年以來，多艘中國船隻集結在距離菲律賓巴拉旺島不遠的鱟藤礁和仙賓礁，未來可能攔截菲國船隻前往南海島礁，阻斷菲律賓赴南海路徑。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）6日證實，今年初以來，許多中國船隻集結在離巴拉旺島（Palawan）不遠的鱟藤礁（Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal）。

卡羅斯說，從9月到12月，菲方監測到平均每天約有25艘中國船隻集結鱟藤礁周邊海域。至於仙賓礁，每天約有20艘中國船隻集結。

他表示，中國船隻過去僅偶爾出現，且集結數量較少。

菲律賓、中國、台灣和多個東南亞國家在南海存在主權爭議。巴拉旺省是最接近南海南沙群島的菲國領土；鱟藤礁距巴拉旺島約124海里，仙賓礁距巴拉旺島約80海里。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）在臉書貼文表示，鱟藤礁距菲國在南沙群島占有的馬歡島和費信島僅20海里，仙賓礁距馬尼拉當局擱淺在仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）也僅35海里。

巴童巴卡說，從鱟藤礁和仙賓礁，中國海上民兵船將可攔截從巴拉旺島赴南沙島礁的菲律賓船隻。

他表示，中國海上民兵船「只要出現在那裡，就可以嚇阻或迫使菲律賓漁民無法在這些島礁的漁場捕魚」。他們還能干預菲律賓在周邊海域的石油探勘作業。

巴童巴卡認為，集結鱟藤礁和仙賓礁周邊的中國船隻「是中國最終阻斷菲律賓進入西菲律賓海行動的一部分」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

卡羅斯表示，這些中國船隻「表面上是為了捕魚」。儘管菲方不斷提出外交抗議，中國船隻仍留在鱟藤礁和仙賓礁周邊海域。

鱟藤礁距南沙群島禮樂灘約148公里。據信禮樂灘周邊海域蘊藏豐富的石油和天然氣，菲中兩國希望在此聯合開發油氣資源。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1日說，菲中南海主權爭議是兩國油氣開發協商的障礙，雙方都堅持依據國內法進行協商，「我們很難找到解決這個問題的方法」。

小馬可仕說，除了菲中兩國政府協商，「我想可能有其他方式（可以開發南海油氣）。我們必須找到解方因為我們真的需要它。無論我們能在那裡找到什麼，菲律賓都需要它」。

另外，菲律賓國會任命委員會昨天通過菲律賓駐中國大使吉米（Jaime FlorCruz）任命案。

吉米在任命委員會上告訴參眾議員，他幾天前跟卡羅斯談過，了解到菲國軍方「每天在我們的海域巡邏時面臨的困境」。

對於中國船隻集結鱟藤礁和仙賓礁周邊海域，吉米說，他將「清楚、堅定地」向北京傳達菲方立場。另外，小馬可仕明年1月3日到6日將訪問中國，這是兩國元首針對這類議題面對面會談的最佳時機。

吉米是有線電視新聞網（CNN）北京分社前社長。他雖是菲律賓人，但曾在中國長居48年，中文流利、有「中國通」之稱。（編輯：黃自強）1111208