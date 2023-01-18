澤倫斯基致函習近平 夫人現身達沃斯論壇籲止戰

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（中央社達沃斯17日綜合外電報導）烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基今天在世界經濟論壇（WEF）中表示，她將向中國代表團遞交一封信，內容闡述烏克蘭總統澤倫斯基對結束俄羅斯侵略烏國的主張。

與俄羅斯同為聯合國安理會（UN Security Council）常任理事國的中國是莫斯科的重要夥伴，一直拒絕譴責俄侵烏戰爭。

歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）在演說中，敦促世界經濟論壇代表團為協助終結戰爭付出更多努力。她說她將把這封和平計畫信交給中國副總理劉鶴，請他轉交給中國國家主席習近平。劉鶴排在歐倫娜之後發言。

她表示，她也將致函歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）。

她敦促出席瑞士達沃斯（Davos）會議的各方應更努力發揮影響力，以協助終結戰爭。她說，全球必須合作，以防世界各地民眾習以為常的生活形態突然崩潰。

她說：「團結才能帶來和平。」

歐倫娜表示，這場戰爭對全球造成衍生性後果，若烏克蘭戰敗，情況可能變得更糟。

她表示：「若不能阻止烏克蘭城市徹底被燒毀，全世界如何能期待實現氣候中和。烏克蘭許多城市陷入火海，就是俄羅斯以大砲、飛彈和伊朗無人機發動攻擊所致。」

「眾所皆知，俄羅斯從未打算停止對烏國邊境的侵略。如果烏克蘭戰敗，這場戰爭恐將持續發展，引發更廣泛的危機。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年11月與20國集團（G20）主要經濟體會談時，率先提出他的10點和平計畫，除了要求莫斯科軍隊完全撤出烏克蘭，還呼籲設立特別法庭，調查俄國侵略烏克蘭的戰爭罪。

過去兩個月，澤倫斯基和外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）一直在討論一項外交戰略，要與亞洲和非洲國家建立關係，試圖擴大結盟來對抗俄羅斯。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120118