德國任命新防長 將面臨提供坦克援助烏克蘭壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林17日綜合外電報導）德國政府今天正式任命在世界舞台上名氣不大的政治人物皮斯托瑞亞斯為新任國防部長。此刻適逢西方盟國向柏林施壓，要求允許烏克蘭在對抗俄羅斯的戰爭中使用德國製造主力戰車。

德國前任防長蘭布雷特（Christine Lambrecht）因一連串失言飽受抨擊，昨天宣布辭職。烏克蘭盟友負責協調對基輔軍援的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）20日即將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行會議，屆時將宣布向烏國提供更多軍援。

截至目前，德國一直對批准向烏克蘭提供豹式（Leopard）坦克抱持謹慎態度，因擔心此舉可能被視為意在讓戰爭升級。其他擁有這款坦克的國家也需要取得柏林的同意，方可將坦克移交給烏國。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）透過聲明指出，針對是否提供基輔豹式坦克的問題，「短期內需做出重要決定，特別是我們如何繼續支持烏克蘭自衛權這一項緊急問題。德國在此事上負有責任，有重大任務必須完成」。

現年62歲的皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）自2013年以來一直擔任下薩克森邦（Lower Saxony）內政廳長。他曾在2019年競選社會民主黨（SPD）領導人，並以在安全問題上採取強硬態度著稱。

同屬社民黨的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「皮斯托瑞亞斯是經驗豐富的政治家，在行政方面久經歷練，多年來都負責處理安全政策。憑藉他的能力、自信和寬闊胸懷，他正是領導德國聯邦國防軍（Bundeswehr）度過這個轉折的合適人選。」

皮斯托瑞亞斯也曾是聯邦參議院（Bundesrat）德俄友誼小組成員，該組織已於去年4月解散。（譯者：施施/核稿：林治平）1120117