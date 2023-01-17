盟國向蕭茲施壓 要求同意向烏克蘭提供豹式坦克

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（中央社達沃斯17日綜合外電報導）德國盟友今天向總理蕭茲加強施壓，要求其在關鍵國防部長會議前同意向烏克蘭提供德國製造的豹式坦克。隨著德國新防長上任在即，基輔也向取得西方主力戰車的目標邁進一步。

路透社報導，迄今為止，柏林一直拒絕提供現代坦克給基輔，也拒絕允許擁有這些坦克的盟國向烏克蘭伸出援手。柏林聲稱，只有在基輔主要盟友，尤其是美國同意的情況下，才應提供西方坦克給烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）的前一天，烏克蘭一些最親密的盟友試圖向他施壓，迫使他改變主意。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在WEF的一場小組討論會上說，「我們希望、也正努力為烏克蘭提供更大支持。我們希望一些夥伴、盟友向烏克蘭提供坦克。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也說，他「堅信」德國將向正與俄軍作戰的烏國提供豹式坦克。

瑙塞達強調，「我們沒有餘裕可供拖延，必須盡快提供。」他還說，西方坦克將是衝突下一階段的重要戰略部分。

德國防長蘭布雷特（Christine Lambrecht）昨天因失言風波宣布辭職。柏林今天表示，援烏坦克相關決定將是其繼任者要處理的第一項任務。

2名消息人士則告訴路透社，社會民主黨（SPD）籍的下薩克森邦（Lower Saxony）內政廳長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）將獲命接任防長。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天也告訴德國廣播電台（Deutschlandfunk），「國防部長人選宣布後，這是第一個需要作出具體決定的問題。」

烏克蘭盟友、負責協調基輔軍援的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）20日將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行會議，屆時將宣布向烏國提供更多軍援。

烏國中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）一棟住宅上週末遭到俄軍飛彈攻擊，今天更多屍體從公寓的廢墟中被拖出。在這場俄方為期3個月轟炸行動對平民造成的最致命攻擊中，死亡人數已增加到44人，目前仍有數十人下落不明。

當地官員說，攻擊造成至少79人受傷，39人從瓦礫堆中獲救。

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在俄軍入侵近11個月後，基輔表示，西方主戰坦克車隊將可提供部隊所需的機動火力，以在2023年的決定性戰鬥中將俄軍趕出境外。

英國上週末打破提供重型坦克的禁忌，承諾提供烏方「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車，但其數量不足，無法構成烏國軍隊的基礎。美國的艾布蘭戰車（Abrams Tank）也被認為不適合大量使用，因為它們所需燃料太多，對烏克蘭來說不實用。因此，目前就僅剩下德國的豹式坦克。波蘭和芬蘭已表示，只要柏林批准，他們將向基輔提供這種戰車。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120117