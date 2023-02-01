烏克蘭終獲主戰坦克 美將首度提供長程武器

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭外長庫列巴指出，預期首波可接獲西方12國共120到140輛坦克。另據報導，美國最快本週宣布擴大對烏軍援，將首度提供射程150公里長程飛彈及其他武器，總值逾20億美元。

●美擬追加20億美元軍援 首度對烏提供長程武器

美國最快本週宣布擴大對烏軍援，將首度提供射程150公里長程飛彈及其他武器，總值逾20億美元。官員指出，這次預計還會提供愛國者（Patriot）防空飛彈系統、精確制導彈藥（precision-guided munitions）及標槍（Javelin）反戰車武器。

新一波軍援計畫中約有17.25億美元將由「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）資金支應，用於購買波音公司（Boeing Co）製造的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），這款新型武器射程達150公里，可讓烏克蘭攻擊過去打不到的目標，有助於擾亂俄軍戰線後方並持續反攻。

●西法提供坦克火砲援烏並代訓飛行員

西班牙計畫送交烏克蘭4到6輛德製豹2A4式（Leopard 2A4）坦克，確實數量將視存貨而定。法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在巴黎會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）後則表示，將派遣150名軍事人員前往波蘭，以訓練每月最多600名烏克蘭官兵。

法國已送交烏克蘭18門凱薩式（Caesar）榴彈砲，再送12門砲經費將由法國國會通過的2億歐元（近65億台幣）支應。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天指出，預期首波可接獲西方12國總數120到140輛坦克，包括德製豹2式、英製挑戰者2式（Challenger 2）和美製M1艾布蘭（M1 Abrams），並盼法國提供已商定的雷克勒（Leclerc）坦克。

●烏克蘭獲主戰坦克增打擊力 仍待西方戰機奪制空權

烏克蘭戰爭爆發以來，烏軍仰賴速度略慢的舊式坦克，好在西方終於鬆口提供主戰坦克，未來有望以精準打擊及砲火貫穿力突破俄軍防線。制空方面，烏國空軍主力遭評「不堪一擊」，急需戰機奧援爭取反攻空優。

烏克蘭戰鬥機需求包括美國F-16及F-35、瑞典獅鷲（Gripen）、法製飆風（Rafale）以及歐洲多國聯合研製的「颱風」（Typhoon）戰機等。烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）日前告訴歐洲新聞網（Euronews），烏克蘭也需要直升機。

然而西方國家憂心提供戰機將使戰事升級而不願同意。美國總統拜登已表明不會將F-16運送到烏克蘭，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也重申不會援烏戰機。不過，一名外交官對歐洲政治新聞網站Politico表示，西方國家早晚會開綠燈。

●歐烏峰會將於基輔召開 烏盼入歐盟有進展

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚表示，2月3日在烏克蘭首都基輔與歐洲聯盟舉行高峰會，希望會議能讓飽受戰火蹂躪的烏克蘭離成為歐盟會員國更近一步。

●白宮：布林肯訪北京將討論俄烏戰爭

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）昨天表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5至6日訪問北京時，將與中國官員討論俄羅斯對烏克蘭發動的入侵戰爭。

布林肯日前曾在活動中表示，準備2月初前往北京的同時，美國與中國的緊張關係已見緩和，但他也再次就北京當局對台灣的意圖提出警告，「我們要告訴中國的是，他們說這是主權議題，我們的回應則是，這攸關美國和全球各國的利益」。（編輯：何宏儒/核稿：施施）1120201