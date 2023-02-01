布林肯訪北京 白宮：將對話俄烏戰爭等議題

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白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國國務卿布林肯（圖）訪問北京時，將尋求重啟美中在軍事與氣候變遷等一系列議題對話，也將討論俄羅斯入侵烏克蘭議題。（圖取自facebook.com/statedept）

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（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）外傳美國國務卿布林肯將在週末訪問北京。白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天表示，布林肯將尋求重啟美中在軍事與氣候變遷等一系列議題對話，也將討論俄羅斯入侵烏克蘭議題。

美國媒體報導，布林肯（Antony Blinken）預計2月5至6日訪問北京，與新任中國外交部長秦剛會談。這是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島舉行領袖會談的後續行動。

柯比（John Kirby）今天在媒體簡報上表示，為抗議時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月的訪台行程，中國擱置美中在部分議題的對話管道，包括軍事與氣候變遷。布林肯此次訪問北京，將尋求重啟這些議題對話，為這些對話注入新動力。

柯比也表示，布林肯十分期待這次訪問能處理所有議題，美方預期俄烏戰爭將是此次會晤提出的議題之一。

儘管布林肯的北京行可能讓美中關係升溫，但學者認為布林肯此行不會對美中關係帶來重大突破。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）昨天在一場電話簡報中表示，不應對這次出訪獲得重大突破抱有太多期望，但這次訪問也非壞事，因為過去5年，美中兩國關係已十分惡化。布林肯的北京行實際上是關於重建關係，並制訂程序與機制，以便因應目前雙邊關係中的緊張局勢。

CSIS中國國力計畫主任林洋（Bonny Lin）也不預期會有成果，但認為這次訪問是美國試圖向國際社會展示美中得以持續保持溝通管道，在最高層級進行溝通。她認為應關注布林肯將與誰會晤以及會談的成果，這將是中國試圖透露的美中關係信號。（編輯：韋樞）1120201