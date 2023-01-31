更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王必勝：室內口罩鬆綁擬參考韓國 乘車就醫仍要戴
首頁 / 兩岸

美中關係出現小陽春？中媒：恐被麥卡錫訪台攪和

2023/1/31 17:03（1/31 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新任聯邦眾議院議長麥卡錫傳計畫訪台。（中央社檔案照片）
新任聯邦眾議院議長麥卡錫傳計畫訪台。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）美國國務卿布林肯及財政部長葉倫即將先後訪問中國，被中方視為解凍性質的「中美關係小陽春」。美國眾議院議長麥卡錫可能訪台，卻又被中方視為「攪和」這段「小陽春」的一大變數。

新民週刊今天以「中美小陽春，會被麥卡錫竄台攪和了嗎」為題發表文章提到，布林肯（Antony Blinken）及葉倫（Janet Yellen）近期將相繼訪中。有評論對此認為，中美之間將「走出一步2023小陽春」，未來一個階段的中美關係，確實有值得期待的地方。

但文章直指，同時也要看到美方「有不少小動作」，在布林肯、葉倫訪中的預期下，卻傳出麥卡錫（Kevin McCarthy）將在4月前往台灣。

文章聲稱，麥卡錫訪問台灣的動機有3：一是前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去了台灣，他也得去；二是想看看他去了台灣以後中方會如何反制；三是藉此轉移自己在國內的矛盾。

這篇文章還揚言，麥卡錫若覺得中共解放軍對裴洛西訪台的反應「不過癮」，那「中方不會令他失望的，就好好等著瞧吧」。

這篇文章說，麥卡錫訪台除了「攪和」中美關係以外，無法給自己帶來任何好處。而對中國再玩那種「白宮管不了眾議院」之類的把戲，是玩不下去的。（編輯：邱國強/李雅雯）1120131

#麥卡錫
#布林肯
#葉倫
延伸閱讀
麥卡錫若訪台引中共反制？邱國正：平常都有所因應北京籲麥卡錫勿訪台 美媒關注是否升高兩岸緊張訪美是否會與麥卡錫見面 游錫堃：尊重駐處安排布林肯稱美中關係有緩和 但重申台灣面臨風險
麥卡錫
麥卡錫將會晤拜登 商討避免美國債務違約美眾院外委會主席會蕭美琴 美媒：共和黨正兌現挺台承諾
布林肯
巴基斯坦清真寺爆炸案增至61死 UN秘書長嚴厲譴責布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族