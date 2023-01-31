美中關係出現小陽春？中媒：恐被麥卡錫訪台攪和

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（中央社台北31日電）美國國務卿布林肯及財政部長葉倫即將先後訪問中國，被中方視為解凍性質的「中美關係小陽春」。美國眾議院議長麥卡錫可能訪台，卻又被中方視為「攪和」這段「小陽春」的一大變數。

新民週刊今天以「中美小陽春，會被麥卡錫竄台攪和了嗎」為題發表文章提到，布林肯（Antony Blinken）及葉倫（Janet Yellen）近期將相繼訪中。有評論對此認為，中美之間將「走出一步2023小陽春」，未來一個階段的中美關係，確實有值得期待的地方。

但文章直指，同時也要看到美方「有不少小動作」，在布林肯、葉倫訪中的預期下，卻傳出麥卡錫（Kevin McCarthy）將在4月前往台灣。

文章聲稱，麥卡錫訪問台灣的動機有3：一是前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去了台灣，他也得去；二是想看看他去了台灣以後中方會如何反制；三是藉此轉移自己在國內的矛盾。

這篇文章還揚言，麥卡錫若覺得中共解放軍對裴洛西訪台的反應「不過癮」，那「中方不會令他失望的，就好好等著瞧吧」。

這篇文章說，麥卡錫訪台除了「攪和」中美關係以外，無法給自己帶來任何好處。而對中國再玩那種「白宮管不了眾議院」之類的把戲，是玩不下去的。（編輯：邱國強/李雅雯）1120131