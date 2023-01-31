訪美是否會與麥卡錫見面 游錫堃：尊重駐處安排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北31日電）立法院長游錫堃今天將啟程赴華府，出席國際宗教自由峰會及國家祈禱早餐會，外界關注是否會與美國眾議院新議長麥卡錫見面；游錫堃今天上午受訪時說，在美國的行程都是尊重駐處的安排。

游錫堃預訂在1月31日至2月1日受邀出席於華府希爾頓酒店舉行的「國際宗教自由峰會」，並將在2月2日出席「國家祈禱早餐會」；行程規劃，2月4日返回國內。

立法院舉辦「民主國會卅年特展」，展期為1月31日至6月30日，並於今天上午舉辦「民主國會卅年特展」開幕活動。

游錫堃出席開幕活動時，接受媒體聯訪。被問到將啟程赴華府，游錫堃說，今天下午出發，搭飛機到美國，是不是會與麥卡錫（Kevin McCarthy）見面他不知道，他這次純粹是應邀到宗教自由高峰會演講，也應邀到全美祈禱早餐會，就這樣。

談及此次訪美行程，游錫堃說，到美國的行程，都是尊重駐處的安排，因為立法院沒有設立國際事務處，現在立法院是「出人」，就是完全尊重駐處的安排。

游錫堃說，立法院還有緊急的法案，所以他不停留太久，在美住2個晚上就回來。

對於媒體追問未來如果麥卡錫訪台，國民黨陣營擔心恐引發兩岸危機，游錫堃說，他看新聞，麥卡錫曾表達有意到台灣來訪問，至於過程怎樣，「有關於我們跟美國國會或者美國所有政要，保持良好關係，大家有更多的交流，這是好事」。

談及台美交流及保持良好關係，游錫堃進一步表示，要怎麼辦理，行政部門有外交人員都在密切保持聯繫，也非常努力工作，應該要肯定外交人的努力。（編輯：蘇龍麒）1120131