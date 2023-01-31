北京籲麥卡錫勿訪台 美媒關注是否升高兩岸緊張

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（中央社台北31日電）中國官方呼籲美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫不要訪問台灣，美國之音報導，此舉讓外界關注麥卡錫若堅持訪台，美中及兩岸之間緊張關係是否又將急劇升高。

中國外交部發言人毛寧30日回答關於報載麥卡錫（Kevin McCarthy）預計將於春季訪問台灣時表示，美方有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要做影響中美關係、破壞台海和平穩定的事情。

美國之音30日報導，毛寧雖未提及麥卡錫的名字，也沒有談及麥卡錫若訪台，中方將如何回應的問題，但此舉讓外界產生如果麥卡錫堅持訪台，是否重演去年8月前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後，美中以及兩岸之間緊張關係急劇升高的情景。

報導說，麥卡錫與裴洛西的政治立場南轅北轍，在美國政治光譜上可能分別處於左右兩個極端，但是兩人在支持台灣、支持對台灣進行訪問這一點上卻是高度一致。

去年裴洛西訪台遭到北京口誅筆伐和文攻武嚇之後，麥卡錫曾經力挺對台灣訪問，並承諾如果共和黨在去年11月舉行的期中選舉獲勝並掌握眾院多數而他成為眾院新議長後，也將訪問台灣。

報導分析，去年11月美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平利用在印尼巴厘島出席20國集團（G20）峰會的機會，舉行兩人之間的首次面對面峰會之後，美中之間的緊張關係已略有緩和，而美國國務卿布林肯也計劃訪問北京，但雙方在台灣問題的立場仍高度對立，北京一再聲稱，在台灣問題上沒有任何妥協空間。

美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）近日在公開的一份內部備忘錄中預測，美中兩國很可能在2025年就台灣問題開戰，他因此呼籲美軍為此而做好準備。

米尼漢說，「我很希望我錯了，但是我的直覺告訴我，我們在2025年將有一戰。」（編輯：唐佩君/周慧盈）1120131