麥卡錫若訪台引中共反制？邱國正：平常都有所因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳計畫春季訪台，外界憂慮中共恐反制。國防部長邱國正今天說，國防部平常就對可能的事情有所因應與著手，但不會妄加評斷。

行政院長蘇貞昌今天主持臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，隨後全員循慣例至政院中央大樓前廣場，拍攝大合照。

新內閣將整隊出發，邱國正獲留任，他在大合照後接受媒體訪問時指出，戰訓是本務工作，有肩負任務也跟建軍備戰有關聯；稍早國防部新春團拜時他也勉勵國軍，必須從戰訓本務去思考，其他額外交付的任務，也是與建軍戰訓本務有關。

他表示，國防部今年會將去年規劃好的工作，包括兵役整備、訓場等採取每個月、每一季的節點管制方式來檢驗，尤其明年要實施役期調整，這工作不能做得很突兀，會持續處理，「我勉勵同仁共同參與，也會親力親為共同努力」。

至於 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 傳計畫春季訪台，外界憂慮中共恐加劇反制。邱國正說，國軍平常就對可能的事情有所因應與著手，但國防部不會妄加評斷，「未來如何、有什麼可能，我們都會納入考慮」。

對於中國攻台實力是否足夠，邱國正說，要從寬認定敵人實力，他不講大話，也不會說放馬過來，或隔空喊話挑釁，而是要平靜分析不要把自己嚇怕了，得到的答案也會比較公允。

另外，美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突。邱國正表示，尊重各國或是專家學者發表有立論基礎的言論，相信也不是空穴來風，重要的是「可以百年無戰事，不能一日無戰備」。

媒體也詢問，天弓三型飛彈是否要駐守在淡水河口捍衛首都。邱國正說，軍事行動不適合公開說明，但任何部署、擺法都跟建軍備戰有關聯，都是相互支持，因為建軍要有備戰支持，建軍是為了將來的備戰，這要持續努力。（編輯：楊蘭軒）1120130