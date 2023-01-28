蕭美琴赴胡佛研究所：台美夥伴關係前所未有穩固

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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）駐美代表蕭美琴今天在胡佛研究所就台美夥伴關係與學術界交流。她開場回應主題表示，台美夥伴關係比以往任何時候都要友好穩固。

蕭美琴分享台灣對於國際在經貿和科技等領域的貢獻，也談到面對中國威脅，國際要傳遞一致訊息「動武會招致嚴重後果」。

史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institute）以「持久的台美夥伴關係」為題，邀蕭美琴進行交流，現場開放給學者和學生與談。

她分析台美夥伴關係比以往友好穩固的主要原因：第一是戰略環境的變化，促使台美深化合作共同應對全球多項挑戰；第二是台灣人民取得的民主成就以及對國際社會的貢獻，例如對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、追求社會正義和性別平等上扮演建設性的角色、以及在半導體供應鏈和科技領域的重要性；第三是總統蔡英文對維持現狀、強化民主和國防的謹慎與決心獲得美方信任。

民間和企業合作方面，蕭美琴提到基層參與和交流的意義，她說台灣歡迎有興趣的團體、學生、觀光客親自到台灣見證社會的多元化發展。

學生問到隨著台灣政局和台美中關係的不斷演變，未來情勢是否會有變化？蕭美琴表示，台灣當前主要的挑戰正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前憂心的狀況一樣，就是「中國不再安於現狀」，因此有必要讓中國領導人認知到，在21世紀的今天，動用武力無法解決爭端。

蕭美琴說，台灣無意與中國進行軍備競賽，相反的，台灣把重點放在不對稱戰力，專注發展更具效益、更能存活、移動性更高的軍備系統，當中有些在烏克蘭作戰中已被有效運用。

她表示，從烏克蘭的經驗中，台灣理解到必須強化整體自我防衛能力，以防止最壞的情況發生。

有學生問到在地緣政治不穩定的時代，台灣學生該如何發揮力量。蕭美琴回答說，面對一場心理戰，沒有任何政府能夠單打獨鬥，它需要強大的公民社會力量，大家必須共同合作打擊假訊息、凸顯台灣生存的重要性。

被問到國際社會和美國如何能夠協助確保台海和平。蕭美琴表示，要達到嚇阻的目標有三個要件－台灣自我防衛的能力、美國的支持以及國際的回應；國際社會必須有很好的協調，並傳遞一致的訊息就是「發動武力改變現狀的一方會招致嚴重的後果」。

現場有攻讀公共政策的學生就經貿關係詢問蕭美琴對「晶片法案」的看法，蕭美琴說台灣業界，尤其是有意赴美拓展市場的企業都樂見此法案，台灣有健全的半導體生態系，仍然是全球半導體產業當中不可或缺也無法取代的一環。

主持人祁凱立（Kharis Templeman）稱讚蕭美琴在華府的成就獲得「紐約時報」的好評。

蕭美琴將於28日中午參加北加州台灣同鄉聯合會的年會。今年是該會成立50周年，也是疫情中斷3年後首次恢復實體活動。會長張正邦表示，灣區的米爾皮塔斯市（Milpitas）和聖荷西市（San Jose）會有政要出席。（編輯：馮昭）1120128