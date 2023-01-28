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美空軍上將警告 美中2025年可能因台灣爆衝突
首頁 / 國際

美空軍上將警告 美中2025年可能因台灣爆衝突

2023/1/28 13:37（1/28 14:09 更新）
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美國空軍4星上將米尼漢警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
美國空軍4星上將米尼漢警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是因為台灣，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。

法新社報導，一份內部備忘錄今天首度在社群媒體上曝光，隨後獲美國五角大廈證實內容為真。

備忘錄記錄美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢的發言內容，他表示，主要目的應是嚇阻，「必要時擊敗中國」。

米尼漢說：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」

米尼漢解釋，台灣明年舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，美國也將被國內總統大選分散注意力。

他表示：「習近平的團隊、理由和機會全都指向2025年。」

備忘錄也呼籲所有機動司令部人員到靶場，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。

法新社透過電子郵件詢問備忘錄內容時，五角大廈發言人回覆表示：「是的，他確實有發出備忘錄。」

近來愈來愈多美國國會議員呼籲加強援助，包括直接向台灣提供軍事援助，他們認為俄羅斯入侵烏克蘭凸顯了及早準備有其必要。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120128

#中國
#美國
#習近平
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