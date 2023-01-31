路透：美中科技衝突 中芯等4家半導體中企首當其衝

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美國針對中國晶片產業供應鏈的數個部分祭出許多出口限制，路透社報導，中芯國際、華虹、長江存儲及長鑫存儲等4家中國半導體製造商勢必首當其衝。（中新社）

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（中央社上海31日綜合外電報導）中國半導體產業已成美國主要打擊目標。美國為減緩中國科技發展，針對中國晶片產業供應鏈的數個部分祭出許多出口限制。路透社報導，以下這4家中國半導體製造商勢必首當其衝。

報導指出，儘管北京已投入大量資金來發展本國晶片產業，但中國半導體製造商仍嚴重依賴外國生產的設備。這也成為美國施力點。

●中芯國際

2000年在上海市政府支持下創立的中芯，是目前中國最大半導體製造商，產品包括車用、物聯網與部分智慧手機所需晶片。

中芯被當作有朝一日可能與台積電匹敵的中國代表，但兩者的技術與收入仍差距甚遠。台積電是全球市值最高晶片製造商，並擁有蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）等大客戶。

中芯的官方支持背景及生產高端晶片的野心，吸引了美方注意，並於2020年將它納入「實體清單」（Entity List）黑名單。這實際上使得荷蘭企業艾司摩爾（ASML）無法供應至關重要的生產設備極紫外光曝光機（EUV）給中芯，造成其發展企圖大受打擊。

目前為止，中芯營收大多仍來自過時的45奈米及以上製程。它在純晶圓代工產業的全球市占率依舊只有個位數，且銷售額與研發支出仍遠低於台積電。

但中芯在2022年出現震驚業界發展。當時有研究人員發現，中芯在缺乏艾司摩爾的設備下製造出的一款晶片，似乎與台積電的7奈米製程有相同品質。中芯並未做出相關回應，專家則質疑這項突破性發展能否長遠。

●華虹

1996年成立的華虹是中國第2大半導體製造商，專於成熟製程，營收大多來自55奈米及以上製程晶片製造。

華虹投入先進製程的資源比中芯少，但它打算今年再進行一場釋股增資，目標在中國東部城市無錫蓋一座新的製造廠。

●長江存儲

不僅設計且製造晶片的長江存儲，是中國唯一一家打入全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場的業者。它在2022年被列入美國實體清單。

長江存儲2016年在武漢政府及中國國家集成電路產業投資基金支持下創立，原本在中國晶片業巨擘紫光集團下運作，其後在紫光進行業務重組時被分拆出來。

儘管長江存儲在整體產業的市占率仍小；但專家表示，它正穩步進入中國的供應鏈，且產品的價格與品質也愈來愈具競爭力。

長江存儲2022年發表232層堆疊的儲存型快閃記憶體，使其與韓國的三星（Samsung）等大咖對手距離更近。但專家指出，美國的設備出口限令很可能妨礙長江存儲的進一步發展。

●長鑫存儲

長鑫存儲是中國唯一一家動態隨機存取記憶體（DRAM）設計與製造主要業者。DRAM與NAND產業長期以來都由少數幾家來自美國、韓國與台灣的老牌企業把持。

長鑫存儲現有一個製造廠，並且正在建2座新廠。它目前是以19奈米製程生產DRAM，並正朝17奈米製程前進，但這都落後業界尖端。

研調機構集邦科技（TrendForce）曾在報告中寫道，2022年10月以來美國施加的設備出口限制帶來的衝擊，可能會影響長鑫存儲的擴張計畫。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120131