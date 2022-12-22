經濟學人：美祭制裁打擊半導體發展 中國難招架

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（中央社北京22日綜合外電報導）美中科技交鋒愈來愈白熱化，華府祭出一連串管制措施，以圍堵中國半導體發展。經濟學人資訊社（EIU）說，面對美國主導的晶片出口限制，中國應對的籌碼有限。

● 貿易黑名單

美國商務部12月15日將中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲（YMTC）和另外35家中國企業納入「實體清單」，有效切斷其獲取美國微晶片技術的機會，作為華府打擊中國高科技發展更廣泛努力的一環。

● 力阻中國技術崛起

這是拜登政府對中國半導體產業最新一記重擊。長江存儲一直是中國努力減少對進口晶片依賴的重要貢獻者，10月實施的出口管制，已經削弱該公司開發先進記憶體晶片的能力。美國將出口管制擴大到長江存儲和其他上市公司，包括頂尖的人工智慧晶片製造商寒武紀科技，美國以國家安全隱憂為由，將進一步削弱中國的半導體雄心，同時增加中國自給自足的緊迫性。

最近有跡象表明，日本和荷蘭可能很快就會加入美國的行列，收緊對中國晶片製造技術出口，進一步增添壓力。

美國政府放慢中國半導體製造研發的戰略是基於亞洲和歐洲盟友的支持，儘管盟邦對美國的單邊措施感到不安，他們仍可能會遵守最新的管制措施。西方企業知道，若不遵守規定，可能會被美國市場拒於門外。美國與盟邦的合作，將導致中國先進晶片開發幾乎遭到全面封鎖，但中國仍可能會是技術含量較低晶片的重要製造樞紐與市場。

經濟學人資訊社指出，中國料將無法對美國的最新法規做出有效回應，至少在短期內是如此。鑑於世界貿易組織（WTO）上訴機構的癱瘓，中國就美國出口管制提出的申訴恐收效甚微。

而中國數十年來努力促進本土晶片產業的結果好壞參半，舉例來說，一家2014年成立的國有投資基金已為供應鏈上的中國企業提供超過3000億元人民幣資金。然而，這個基金培育的公司，包括長江存儲和中芯國際已淪為美國的目標，許多其他投資則助長了腐敗。

報導說，中國正制訂另一項財政計畫，但由於人才短缺以及這項產業高度全球化和分散的性質，非中國企業在先進晶片製造等領域占據主導地位，前景不甚樂觀。

●中國晶片產業的未來

經濟學人資訊社說，預計未來幾年，中國的晶片能力將落後美國。中國微晶片產業已顯示出，將把重心轉移到在技術含量較低晶片上保持立足點。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111222