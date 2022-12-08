彭博：荷蘭打算配合美國 從嚴限制對中國出口半導體設備

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（中央社阿姆斯特丹7日綜合外電報導）彭博今天引述消息人士報導，荷蘭官員打算配合美國，針對向中國出口的晶片製造設備實施新管制措施。

荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）上月表示，荷蘭正和美國政府討論，針對輸出中國的半導體設備祭出新出口限制。

迫於美國壓力，荷蘭政府2018年以來即不允許國內最大公司、半導體設備製造商艾司摩爾控股（ASML Holding NV）將其最先進的機器售予中國，因為這些機器被認為是可應用於軍事的「兩用」設備。

艾司摩爾控股是半導體設備主要製造商，2021年對中國客戶的銷售額超過20億歐元（21億美元）。

路透社引述彭博報導說，關於荷蘭對晶片出口的限制協議，最快可能在下月上路。

荷蘭中央統計局（CBS）指出，中國是僅次於德國的荷蘭第2大貿易夥伴。

美國政府10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美企除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

荷蘭外交部尚未回覆路透社詢問，白宮國家安全會議（National Security Council）則拒絕置評。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111208