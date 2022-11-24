美要求禁售曝光機給中國 荷蘭拒配合

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（中央社阿姆斯特丹23日綜合外電報導）一名荷蘭高級官員表示，在談到向中國出售晶片設備時，荷蘭將捍衛自身的經濟利益。這進一步說明荷蘭不願順從美國切斷中國半導體技術供應的企圖。

總部設於荷蘭的艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV），在獨一無二的先進晶片製造設備市場具主導地位，也因此成為美國政府試圖限制中國半導體技術發展的關注對象。

彭博報導，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）昨天對議員表示，在與美國和其他盟國的貿易規則談判中，荷蘭將就艾司摩爾向中國出售晶片設備方面走自己的路。

施萊納馬赫在海牙對國會議員說：「重要的是，我們要捍衛自己的利益、我們的國家安全，但也要捍衛我們的經濟利益。」

「如果放在歐盟的籃子裡與美國談判，最後結果是自己把深紫外光曝光機送給美國，將使我們的處境更糟。」

施萊納馬赫這番發言似乎代表，荷蘭愈加反對華府呼籲荷蘭出口管制應與美一致。美國希望打壓中國在國內建立晶片產業並提高軍事實力的雄心，但荷蘭則希望保住在中國的主要市場地位。

施萊納馬赫上週說，美國不該指望荷蘭必定會對中國採取出口限制。

彭博先前曾報導，美國官員一直施壓荷蘭政府，要求禁止艾司摩爾銷售深紫外光曝光機給中國。美國拜登政府一直努力讓荷蘭、日本等盟國採取10月初推出的全面出口管制措施，使中國無法取得更多先進製造設備。

據知情人士透露，商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）等高階官員這個月將前往荷蘭進行談判，但預期雙方不會立刻達成協議。

與此同時，中國也在努力確保其他國家不會屈服於美國的要求。中國國家主席習近平上週出席印尼峇里島20國集團（G20）峰會會見荷蘭總理呂特（Mark Rutte）時，就敦促不應該尋求「脫鉤」。

習近平對呂特表示：「要反對將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。」呂特上週還訪問韓國，討論技術問題並加深晶片合作。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111124